5 consejos para evitar que tu perro se vuelva agresivo

Por: Sonia Obregón



La naturaleza de algunas razas de perros, considerados peligrosos, fue puesta en ‘tela de juicio’ por el caso de dos rottweiler que mataron a ‘Pachito’, una indefensa mascota en Chorrillos. Sin embargo, los veterinarios aclaran que no hay que satanizarlos, porque ningún can es agresivo si es criado adecuadamente.

Según el veterinario Rodrigo Rondón, las mascotas no nacen siendo malas. “Si los educamos con reglas claras desde pequeños eso no se va dar. Los casos de agresión que vemos son porque los dueños no saben enseñarles lo que está bien y mal”, aseguró a Trome.

Agrega que existen algunas razas de perros que pueden ser potencialmente agresivas si no son bien educadas, como los animalitos musculosos, de gran estatura y mandíbulas gigantes.



Entre ellas están el mastín, rottweiler, dóberman y pittbul, american bully y dogo argentino.

Perros rottweiler atacaron a mascota y su dueña en Chorrillos.

TEN EN CUENTA

Para evitar que se estresen y reaccionen violentamente, Rodrigo Rondón recomienda:



Si va a sacarlos a pasear, llévelos siempre con bozal y correa.



Fije horarios de comida y paseos. Debe salir siempre a caminar.



Edúquelos con refuerzos positivos. Los perros entrenados con castigo y refuerzo negativo tienen dobles probabilidades de gruñir y morder.



Póngale reglas claras y hágalas respetar todos los días, sin excepción.



Nunca lo deje solo cerca de niños pequeños y personas extrañas.