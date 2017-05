‘El abecedario del diablo’: ¡Evita que tus hijos caigan en este peligroso reto viral! [VIDEO y FOTOS]

Otro macabro ‘juego’, llamado ‘El abecedario del diablo’, está poniendo en peligro la integridad de niños y adolescentes, y aunque no ha llegado al Perú, la alerta está presente, pues se difunde rápidamente a través de las redes sociales, como sucedió con la ‘ballena azul’.

Este reto viral consiste en decir una palabra que empiece con cada una de las letras del abecedario y provocarse lesiones en manos o brazos a través de las uñas o incluso de tijeras u otro objeto punzocortante, por cada letra de la A a la Z.

“Es un ‘juego’ que definitivamente no busca bienestar emocional. Al contrario, tiene tinte sádico y se parece bastante al de la ‘ballena azul’, porque aunque el fin no es el suicidio, se autolesionan con pellizcos, arañazos o cortes, incluso haciendo la herida en forma de cada letra”, explicó a Trome la médico psiquiatra María Flores, directora de la Clínica de Día Mental.

“Con eso buscan sensación de desfogue por vacíos o carencias afectivas, y van haciendo la intensidad de la lesión más fuerte. Sienten el dolor, pueden ver la lesión y la sangre y se ‘enganchan’ hasta acabar el juego”.



Explicó que no todos ‘caen’ o se dejan llevar por este reto viral, pero son más vulnerables los niños(as) poco comunicativos, con escasas habilidades sociales y que pasan ‘horas’ metidos en Internet.

Cuidado con 'El abecedario del diablo'.

TOMA NOTA

Padres: Sepan de qué se trata y estar atentos a marcas para no tomarlo como algo accidental.



No basta decir ‘no juegues’ (eso no lo evita).



Observe cambios en conducta y tenga mayor comunicación (sepa qué es lo que sienten) para atender sus prioridades.