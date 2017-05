Abimael Guzmán: candidata a Miss Nuevo Chimbote defendió a terrorista [VIDEO]

Para no creer. Una joven candidata a Miss Nuevo Chimbote 2017 dejó atónito al jurado al defender nada menos que al ex líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Angélica Calixto Obregón, de 16 años, dijo que Guzmán luchó contra el Estado presionado por los abusos que había en ese entonces.



Este desconcertante episodio ocurrió cuando el jurado del certamen de belleza pasó hacerles preguntas de actualidad a las participantes. Calixto Obregón no solo dijo que Guzmán es "inteligente", sino que defendió su accionar.



Tras su respuesta, el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, la corrigió y le explicó quién fue realmente Abimael Guzmán, pero la joven se ratificó en defenderlo.



En el video difundido por Correo se puede escuchar los aplausos de algunas personas.



Como era de esperarse, la joven no clasificó como semifinalista al Miss Nuevo Chimbote 2017.