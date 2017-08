Accidente Vía Expresa: mujer negó ser la conductora pero cámaras de seguridad la delataron [VIDEO]

¡Terrible! Un trágico accidente de tránsito en la Vía Expresa de Javier Prado dejó como saldo una persona muerta y otras cuatro heridas. Las cámaras de seguridad de la zona ayudaron a determinar quien fue la responsable de la tragedia.

Milagrosamente, la conductora, identificada como Romina Calisaya Arizaga, salió ilesa y fue trasladada a una clínica local. Antes, mintió ante cámaras pues negó en todo momento que ella había estado al mando del vehículo cuando sucedieron los hechos.

Romina Calisaya Arizaga dijo que un 'hombre' que conocieron en una discoteca estaba manejando a excesiva velocidad cuando de pronto dos autos se le cruzaron.

Accidente Vía Expresa: mujer que ocasionó tragedia había negado ser la conductora

"Veníamos de una discoteca. Yo estaba atrás. (Un hombre) manejaba a velocidad pero no sé a cuanto de velocidad (...) Salimos de la discoteca y él nos dijo vamos a La Herradura"

La conductora había dicho inicialmente que se encontraba en la parte trasera del vehículo, pero luego dijo que estaba sentada adelante cuando un 'sujeto' ocasionó la tragedia. Las cámaras de seguridad captaron cuando descendía del asiento del piloto.

Accidente en Vía Expresa de Javier Prado deja un muerto y tres heridos

"La persona tomó poco, dos vasos habrá sido (...) Dos carros han pasado por el frente, no iba en excesiva velocidad (...) Más o menos cuatro mujeres, yo iba adelante. Yo estaba con cinturón no me pasó nada",

Romina Calisaya Arizaga aún no estaba enterada que el accidente que había provocada su irresponsable acción, había cobrado la vida de una persona de 21 años. Carla Cristina Quintana Lavenita fue identificada como la víctima mortal.