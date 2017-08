Accidente en Vía Expresa: Así quedó la camioneta tras despistarse e impactar contra un poste [FOTOS]

Cuando tomes no manejes. Un nuevo accidente de tránsito ha enlutado las pistas de Lima este miércoles. El terrible hecho dejó un muerto y cuatro heridos en la Vía Expresa de Javier Prado, en el distrito de Lince. El vehículo quedó completamente destrozado.



Las cámaras de seguridad cercanas a la estación Javier Prado del Metropolitano captaron el momento en que la camioneta -conducida a gran velocidad- se despista e impacta contra un poste de alumbrado público.



Se cree que la conductora Romina Calisaya Arizaga, quien al principio negó ser la piloto del vehículo, se encontraba en estado de ebriedad al igual que los otros pasajeros. La joven salió ilesa milagrosamente.



"La persona tomó poco, dos vasos habrá sido (...) Dos carros han pasado por el frente, no iba en excesiva velocidad (...) Más o menos cuatro mujeres, yo iba adelante. Yo estaba con cinturón, no me pasó nada", narró la mujer en evidente estado de shock.



Sin embargo, su copiloto no corrió la misma suerte. La víctima mortal fue identificada como Carla Cristina Quintana Lavenita.