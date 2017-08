Accidente en la Vía Expresa: Víctima de tragedia publicó premonitorio mensaje días antes de su muerte [VIDEO]

Karla Cristina Quintana (21), víctima mortal del trágico accidente de tránsito en la Vía Expresa dejó un premonitorio mensaje en su cuenta de Facebook días antes de perder la vida la madrugada del último miércoles.



La joven, que deja un bebé de un año de edad en orfandad, era muy querida entre sus amigos y el único sostén de su familia, pero también era una asidua usuaria de Facebook donde publicaba mensajes positivos, pero hubo uno que llamó la atención de todos, pues nunca imaginaron que se iba a convertir en realidad.

Víctima del accidente de la Vía Expresa solo tenía 21 años. (Video: América Tv)

Horas antes de salir a divertirse junto al grupo de amigos, entre ellos la causante del accidente Romina Midori Calisaya Arizaga (24), escribió el siguiente mensaje en Facebook:



"Si mañana muriera estoy seguro que mi muro estaría explotando de fotos de viejos amigos junto a mí, amigas y de gente que darían fe de la buena persona que era y mensajes muy bonitos que posiblemente me hubiese encantado leer. ¿Por qué esperar a que no esté en este mundo para expresar todo lo que sientes? No esperen que sea demasiado tarde, ¿quieres hacer sentir especial a alguien? El momento es ahora".

Tras saberse de su muerte en el trágico accidente en la Vía Expresa, amigos, familiares y compañeros que conocían a Karla Cristina Quintana dejaron desgarradores mensajes en la cuenta de Facebook de la joven y lamentaron que ese post se haya convertido en realidad.