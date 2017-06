Adolescente dio a luz en el baño del hospital Hipólito Unanue tras no recibir atención [VIDEO]

Otra mujer dio a luz en el baño de un hospital tras no recibir atención. Esta vez ocurrió en el Hipólito Unanue en El Agustino.



Se trata de una adolescente de 14 años, quien alumbró en el inodoro de un baño de dicho nosocomio tras no recibir atención durante cinco horas, según denunciaron sus familiares.



De acuerdo a América Noticias, la menor llegó al nosocomio alrededor de las 3 de la tarde debido a que tenía los dolores propios del parto. Ninguna enfermera o auxiliar la quiso ayudar.



A las 8:30 de la noche, la mujer sintió ganas de entrar al baño, pero terminó alumbrando allí. El padre de la joven dijo que hasta el momento no les dan información sobre el estado del bebé.



Pero por la propia joven se pudo conocer que que el bebé se cayó al inodoro al momento del parto.



La semana pasada una embarazada de 24 años tuvo contracciones en el baño de varones del Hospital Sergio E. Bernales, en Comas. La mujer fue atendida por un médico residente. Sus familiares denunciaron después que al inicio no la quisieron atender.