Adolescente muere en salto bungee por entender mal a su instructor

Una adolescente de 17 años encontró la muerte al saltar del bungee, actividad que también es conocida como puenting, en la cual una persona se lanza desde una altura elevada, con uno de los puntos de la cuerda elástica atada al torso.



Se trata de Vera Mol, de Países Bajos. De acuerdo a New York Times, el fatal desenlace ocurrió en un puente de la costa norte de España. La joven se preparaba para su primer salto en bungee, pero todo terminó mal.



Sus compañeros ya habían saltado. La joven solo esperaba la indicación de su instructor para saltar, pero cuando él dio la orden, ella entendió mal.



“No jump, it’s important, no jump” (No saltar, es importante, no saltar) dijo el instructor en inglés. Pero Vera entendió: “Now jump” (Salta ahora). Según los documentos de la corte que ve el caso, Vera no entendió la pronunciación y saltó a la muerte.



Su arnés no había sido asegurado al puente.



Este mes se conoció que el instructor, de la compañía Aqua21 Aventura, podría enfrentar cargos criminales, incluidos homicidio accidental.



La compañía apeló y argumentó que Vera "había saltado antes de tiempo y que su muerte fue un accidente".



Pero en su fallo, la corte de apelaciones dijo que el instructor habló en un inglés poco comprensible. Debió decir: “Don’t jump” (No saltes)” en vez de "No jump".