"Por fin voy a poder viajar" dijeron algunas personas al enterarse que llegó al Perú la aerolínea low cost 'Viva Air Perú', la cual planea funcionar desde enero del 2017 con vuelos nacionales de 60 soles. El precio sorprendió a las personas y hasta hizo dudar a algunas, pero esto es una estrategia de negocio que puede afectar a la comodidad del pasajero, pero no la seguridad de los vuelos.

Las aerolíneas low cost (bajo coste o precios bajos) ofrecen precios cómodos o baratos porque tienen un modelo de negocio distinto y está dirigido a un público específico. Estas aerolíneas, como Viva Air Perú y otras que se encuentran en todo el mundo sin presentar denuncias o quejas de seguridad, cobran 'extras' o comisiones si deseas un servicio adicional y se ahorran otros servicios.



¿Cuál es este modelo de negocio? ¿Por qué son tan baratos los vuelos?

Las empresas que ofrecen los vuelos low cost cobran 60 (en el caso de Viva Air Perú) por un solo vuelo (o de ida o de vuelta) y te permiten llevar solo un equipaje de mano (repito: de mano) de 6 kilos. De este modo, ellos ahorran en otros campos como:

NO HAY SERVICIO DE TRANSBORDO: Las aerolíneas low cost de todo el mundo no ofrecen servicio de transbordo, es decir, no transportan a las personas de una embarcación a otra. Aquí, ya se han ahorrado lo cuesta el traslado de las maletas de una avión a otro.

VIAJES RÁPIDOS: Estas aerolíneas tienen un número exacto de vuelos y suelen ser de punto a punto esperando entre 45 min a una hora en los aeropuertos. Con esto, la tripulación del avión (pilotos y personal de cabina) no pasa más de un día en otro lugar por lo que no deben gastar en hoteles.

AVIONES IGUALES: La flota de las aerolíneas low cost tiene aviones de modelos similares por lo que no necesitan contratar personal que sepa el mantenimiento de otro modelo de avión. Por cierto, Viva Air Perú se encuentra en búsqueda de personal

NI COMIDA, NI MALETAS: El boleto de 60 soles no incluye el alimento que entregan las aerolíneas tradicionales. Tampoco un equipaje mayor a seis kilos. Los espacios entre asientos es reducido. Si quieres reservar un asiento, llevar una maleta extra, pedir tu alimento implica un precio extra.

Viva Air Perú, aerolínea low cost que operará desde el segundo trimestre del 2017, solo ha anunciado los pasajes de 60 soles, pero no el precio de sus servicios extras como el de maletas o alimento.

