Los Olivos: Embarazada de 7 meses denuncia a vecinos por agresión [VIDEOS]

Vecinos violentos. La familia del hombre acusado de agredir a una embarazada de siete meses dio su versión de los hechos. Rubí de Gonzáles, esposa del presunto agresor, aseguró que su familia fue víctima de los ataques.



"No se le ha tocado ningún pelo (a la embarazada). A mí me han agredido. Mi esposo ha estado defendiéndome. Hay videos donde la embarazada me amenaza diciendo que sino estuviera en estado ya me hubiera matado", contó Rubí a las cámaras de 90 Segundos.



Luis Auden Gonzáles Gonzáles, pareja de Rubí, se encuentra detenido por presunta tentativa de feminicidio.



"La señora ha publicado en su Facebook que le hemos pegado a un niño con retardo mental. Sus declaraciones se contradicen. Es totalmente falso lo que dice", agregó Rubí, quien asegura tener pruebas de cómo empezó la pelea.



Agredieron a una embarazada en Los Olivos. ¡Está embarazada puede perder a su hijo, no se dan cuenta, qué les pasa! Fueron los gritos desesperados de Lourdes Lurquin, la tía de una embarazada de siete meses que fue agredida por sus vecinos en presunto estado de ebriedad, de acuerdo a un informe de 90 Segundos.



Lurquin denunció que también fue agredida tras defender a su sobrina.



Según la embarazada que responde al nombre de Alana Cruces Lurquin, todo inició porque ella le habría pedido a sus vecinos que muevan su vehículo mal estacionado.

"Yo estaba llegando del mercado con mi mamá y solo le pedimos que muevan su carro porque lo había subido al parque. Le dije 'señor por favor retire su carro porque eso está prohibido. Estaban tomando y me empezaron a insultar. Yo le dije que le estaba hablando bien, pero se vinieron encima mío", contó Cruces Lurquin a Latina.

Cruces Lurquin logró identificar a sus agresores. "Es el señor Luis Auden Gonzáles Gonzáles y la hermana que se llama Danila Gonzáles Gonzáles. Ellos dos fueron los agresores principales", agregó la embarazada.



Cámaras de seguridad registraron la gresca. Al lugar llegaron la Policía y Serenazgo, quienes detuvieron a Luis Auden Gonzáles Gonzáles. El supuesto agresor fue trasladado a la comisaria de Sol de Oro y puesto a disposición de la fiscalía por el delito de lesiones.