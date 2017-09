Atacada sin piedad. La famosa cantante folclórica, Haydee Huaranga Camavilca, conocida como ‘Pasionaria del Centro’, fue salvajemente atacada a puñetes por el cobrador de una cúster de los ‘Chosicanos’ en Ate. El agresor huyó.

La cantante de tunantadas como ‘No quiero ser tu amante’, contó que subió en la cúster de placa B2J- 732 en el paradero ‘Pariachi’ en Ate y a unos metros del lugar pagó su pasaje, pero el cobrador se olvidó de darle el vuelto.



“Le pagué al cobrador con una moneda de dos soles y tenía que darme un sol de vuelto y se olvidó. Cuando le reclamé me insultó y ofendió. No dejaba de ofenderme verbalmente y le tiré una cachetada para que deje de atacarme, enseguida este sujeto me lanzó varios puñetazos en la nariz, y nadie me defendió”, contó la folclórica.

A la altura del kilómetro 9 de la Carretera Central en Ate, fue auxiliada por algunos familiares mientras que el cobrador de la cúster, que cubre la ruta Chosica-Ventanilla, huyó en complicidad con el conductor. ‘Pasionaria del Centro’ fue trasladada al hospital de Vitarte donde le diagnosticaron fractura de tabique nasal.

El chofer y el vehículo fueron derivados a la comisaría de Vitarte, en Ate.



Pasionaria del Centro - Mis Ilusiones, mi dueña

