El Agustino: Adolescente de 14 años muere sepultado tras derrumbe de rocas sobre vivienda [VIDEO y FOTOS]

Lamentable. Un adolescente de 14 años murió aplastado en un derrumbe de rocas y piedras que cayó sobre la casa del menor esta madrugada en la tercera etapa del cerro Siete de Octubre, en El Agustino. El menor, al momento del accidente se encontraba durmiendo y no pudo reaccionar.



El hecho ocurrió a las 3:30 a.m. en El Agustino cuando la mayoría de vecinos descansaba en sus viviendas. Algunos indicaron que se despertaron por el ruido y pensaron que se trataba de un terremoto y salieron corriendo.



Al lugar del hecho llegaron bomberos y policías para tratar de rescatar al adolescente que se encontraba sepultado en medio de rocas, palos y lodo. Sin embargo, poco después de las 6:30 a.m. se comprobó que el menor había fallecido.



Víctor Santos, padre de la víctima, contó que escuchó un fuerte sonido “como un temblor” y luego vio que había caído el alud sobre el segundo piso de su casa donde se encontraba su hijo que dormía profundamente cuando cayeron las rocas.



“Me desesperé y vi que estaba caído el cerro. No escuché ni bulla de mis hijos. Me desesperé”, relató Santos, quien indicó además que su hijo adolescente no solía dormir en el segundo piso, ya que ahí quedaba el dormitorio de su hermano mayor, pero como este no estaba, la víctima decidió ocupar su cuarto.



Al parecer, el derrumbe fue causado por la humedad que provocó que la tierra ceda y se produzca este deslizamiento.



Los vecinos del lugar pidieron a Sedapal que llegue hasta el lugar del derrumbe, ya que la tubería que pasa por el lugar se rompió y el agua se está filtrando por las viviendas y temen que vaya a ocurrir otro trágico deslizamiento