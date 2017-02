El Agustino: 5 baleados en pelea de familias

Una pelea campal entre dos familias rivales terminó con cinco heridos a balazos y uno de ellos está al borde de la muerte, en El Agustino.



Según informó la policía, la gresca se inició a las 6 de la mañana cuando la familia Ramos Cruz, que estuvo bebiendo licor toda la noche por el cumpleaños de una sobrina, salió de su casa y se dirigió al inmueble de la familia Nolasco Baños, en la asociación de vivienda Santa Mari.



VARIOS TIROS

La calle se convirtió en un campo de batalla hasta que William Lino Nolasco Baños (38) sacó su pistola e hizo varios disparos, hiriendo a los hermanos Lusgarda (52), Alexander (37) y Wilmer Ramos Cruz (42), así como a Juan Carlos Huamán Ramos (33) y Teófilo Huamán García (53), quienes quedaron tendidos en el piso.

Los vecinos alertaron a los policías de la comisaría de Yerbateros, quienes llegaron y atraparon al autor de los balazos, quien tiene licencia para portar armas. Los heridos fueron trasladados al hospital Dos de Mayo.

LOS ATACARON

Lucila Baños Lino (60), madre del detenido, contó: “Esa familia llegó a nuestra casa con bates de béisbol y fierros para atacarnos. Yo salí para tratar de calmarlos y me golpearon en el piso. Mis hijos Roger (30) y William salieron a defenderme, hasta que el segundo tuvo que disparar porque me iban a matar”.



Por su parte, los integrantes de la familia Ramos Cruz dijeron que los causantes del pleito fueron los agresores. “Ellos empezaron todo. Ese tipo no tuvo por qué disparar, ahora mi hermano Alexander está grave en el hospital”, dijo Luzmila Ramos Cruz.



En la comisaría también se produjo un enfrentamiento cuando trasladaban a los detenidos al médico legista.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.