El Agustino: ¿quién es el asesino de Fabiana?

La vida llena de sueños e ilusiones de Fabiana Y. P. C. se apagó de manera trágica a sus escasos 11 años de edad, cuando un adolescente de 15 años con antecedentes policiales, al que habría conocido por Facebook, le disparó un balazo en la cabeza en la habitación de un hostal, en El Agustino.



Su muerte fue descubierta el pasado miércoles, pero recién fue identificada por sus padres la noche del jueves.



ENAMORADA

Según la policía, Fabiana, que cursaba sexto grado de primaria y mañana iba a cumplir años, desapareció el último martes.



“Aquel día, ella salió de su casa, en El Agustino, diciendo que visitaría a su abuelita, pero no era así. La víctima se encontró con el menor conocido como ‘Salim’, de 15 años, quien tiene antecedentes por delito contra el patrimonio”, indicó una fuente. Agregó que se tienen como prueba las conversaciones que mantuvieron por chat del Facebook para ir a un hotel.



DIÁLOGO

En un diálogo, él le dice: ‘Róbale 50 soles y nos vemos. Nos desaparecemos’. Ella responde que solo tiene 10 soles. Él añade que tenía 20.



Tras acordar verse en un parque de la urbanización ‘Vicentelo’, en El Agustino, ella escribe: ‘Vamos a hablar toda la noche’, pero él insiste cuatro veces: ‘ven con fono, te amo’ y luego pone ‘tengo 30 pal telo (hotel), tú pones 10 pal taxi’(sic).



‘Salim’ le insistió a la chica para que lleve su celular último modelo y ella aceptó. Ambos se vieron a las 5:30 de la tarde y no se supo más de ella.

ROBÓ EL CELULAR

La policía señala que ingresaron sin mostrar documentos al hostal ‘Los Jazmines’, de la cuadra 31 de la avenida Primero de Mayo.

Allí, ‘Salim’ la mató de un balazo en la frente, robó el celular de la chica y huyó a las 5 de la madrugada del miércoles.



La víctima era la segunda de tres hijas. Su mamá, Katherine Carlos, evitó dialogar con la prensa. Ayer, el hospedaje fue clausurado por las autoridades locales.