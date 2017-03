El Agustino: agencia de Interbank, ubicada en un supermercado, fue asaltada [VIDEO]

Una agencia de Interbank, la cual estaba al interior de un supermercado, fue atracada por unos delincuentes en el distrito de El Agustino. Según las primeras versiones, una mujer habría servido de 'campana' para alertar a los delincuentes, quienes se llevaron una cantidad no especificada de dinero.



Un video de Canal N, los asaltantes estaban fuertemente armados y habrían amenazado a los mototaxistas de la zona para que no dieran aviso a las autoridades. Los malhechores habrían usado el vehículo de placa C3W-101, el cual fue encontrado abandonado en la cuadra 13 de la avenida Ferrocarril.



Las indagaciones arrojaron que el auto estaba a nombre de la empresa El Padrino S.A. Se detalló que la placa habría sido clonada y el auto robado hace algunos días.



Un video mostrado por el citado medio indicó cómo se habrían vivido los momentos posteriores al asalto de la agencia de Interbank. Al cierre de la nota, la Policía no había atrapado a los delincuentes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.