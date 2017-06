El Agustino: taxista captura y le da una paliza a delincuente que intentó robar su auto [VIDEO]

Javier Saravia Páucar, alías 'El Cuervo', intentó robarle el auto a un taxista, pero lo que consiguió fue una dura paliza por parte del dueño del vehículo. El hecho ocurrió frente a la casa de la víctima en El Agustino.



De acuerdo a América Noticias, Saravia Páucar fue golpeado y atrapado por su propia víctima. Al verse acorralado, atacó a pedradas el auto que pretendió robar.



"En vista de que no ha podido robar ha hecho esto como venganza", dijo el dueño del vehículo.



El delincuente tenía como plan apoderarse del auto, sin embargo, acabó detenido y con múltiples moretones luego de ser descubierto con las manos en la masa.



"Saqué mi carro para lavarlo. Estaba terminando de lavar (...) cuando veo a este señor palanqueando la puerta del timón", contó la víctima.



Al ser capturado por la policía, 'El Cuervo' confesó su delito. "(¿Qué has estado robando?) Cosas del carro. (¿Autopartes?) Sí señor", respondió a los agentes policiales.



Tras ser capturado, 'El Cuervo' pidió perdón. "Que me perdone. Es una luna. Yo le voy a pagar su luna", dijo. "(¿Por qué robas?) Por necesidad".



Trascendió que Saravia Páucar tenía antecedentes por tentativa de robo agravado.