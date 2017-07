¿Alan García será expulsado del Apra?

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



'COMPAÑEROS' I

Las cosas están color de hormiga en el Apra. Para hoy, a las 5 de la tarde, se ha convocado una marcha donde las bases pedirán la expulsión de Alan García y su cúpula. La cita es en la Plaza Dos de Mayo y la convoca un militante de 93 años. Ayayay...



'COMPAÑEROS' II

Alan García no fue ajeno al pleito y se pronunció mediante carta pública. Dizque la crisis en el aprismo ‘es menor y pasajera’, y que ‘es hora de un vigoroso rumbo juvenil, social y sindical’. Uyuyuy...



VASO DE LECHE

Un vasito de leche pura, recién ordeñada de la vaca, tomó Yonhy Lescano en el Campo de Marte. Pide que PPK apruebe la ley que beneficiará a los ganaderos lecheros. Muuuu...



SENDERO

Carlos Basombrío dizque Sendero Luminoso ‘no ha desaparecido y que aún sigue causando daño’. En buen cristiano: es una amenaza real y latente...



NARANJAS

Los 71 congresistas de Fuerza Popular fueron a la reunión de la bancada naranja en ‘El Pueblo’. Al final se tomaron una foto y Keiko aparece al centro. Kenji está detrás y medio escondidito. Nooo...



TALLER

Los fujimoristas precisan que se trató de un ‘taller de evaluación, planificación y fortalecimiento de la bancada’. No me diga...



MAESTRO

Kenji aprovechó el ‘Día del Maestro’ para rendir, a través de las redes, un homenaje a su padre, Alberto Fujimori, a quien considera su mentor y guía. Colgó una foto del ‘Chino’ en su colegio. Aaassuuu..‘