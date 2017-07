El ex presidente Alan García volvió hace pocos días a Lima, desde Madrid, ciudad donde reside en los últimos meses. Hoy, el líder aprista empleó Facebook para agradecer unas tarjetas que lo desmarcan del caso de corrupción que ha ensombrecido gestiones presidenciales: el caso Odebrecht. ¿Qué dicen las tarjetas de Alan García?



"ALAN GARCÍA, EL ÚNICO PRESIDENTE QUE ODEBRECHT NO COMPRÓ (NI PAGOS NI CUENTAS", reza uno de los dos lados de dicha tarjeta. "Muchas gracias al c. [compañero] Miguel Rosas Silva por su generosa y fraterna iniciativa de distribuir esta tarjeta", es el texto que acompaña a la imagen.



¿Y qué dice el otro lado de la tarjeta? Va:



OTROS

-[Alejandro] Toledo: 20 millones por interoceánica (sic)

- [Ollanta] Humala: 3 millones y luego 10 por el sobreprecio del gasoducto.

- PPK: Primer Ministro de Toledo que firmó ilegalmente la interoceánica.



Es preciso señalar que lo más cercano que ha estado Alan García al caso Odebrecht han sido las siglas "AG" que aparecen en la agenda de Marcelo Odebrecht. No obstante, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si corresponden a Alan García.