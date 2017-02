Alan García: “La hora es dura, unos nos abandonan y otros traicionaron la confianza para beneficio material” 

Si bien ahora no los llamó “ratas”, el ex presidente Alan García, volvió a referirse a los ex funcionarios de su segundo gobierno investigados por haber recibido presuntas coimas de Odebrecht, para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y, dijo que estos traicionaron su confianza.



“La hora es dura, unos nos abandonan y otros traicionaron la confianza que se les dio para usarla en su propio beneficio material”, escribió Alan García en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, el ex mandatario dijo que el Apra ha superado “situaciones más difíciles”.



En un mensaje dirigido los militantes por el Día de la Fraternidad aprista, Alan García reiteró que después de las últimas elecciones decidió “dar un paso al costado” del partido.



“Mantengo esa decisión, pero estos días de fuertes sentimientos y el recuerdo de Víctor Raúl me llevan a asegurarles que todo cuanto pueda hacer por la continuidad del aprismo, lo haré, ayudando a quienes lo dirijan. Ese ha sido y será el sentido de mi vida”, sostuvo Alan García.