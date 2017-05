Alan García: Mauricio Mulder asegura que expresidente no ha robado [VIDEO y FOTOS]

Es el escudero de Alan García. Está seguro de la inocencia del líder aprista. Mauricio Mulder no calló nada. Trome conversó con el polémico congresista, quien disparó artillería pesada.



Congresista Mulder, ¿por qué usted está tan seguro de que el expresidente García nunca recibió coimas de empresas brasileñas?

Porque durante toda su gestión lo vi ser muy insistente con todos sus ministros y con todas las personas que tenía cargo en el Ejecutivo, respecto a ser extremadamente cuidadosos en el tema de la corrupción.



¿Está seguro de que Alan no ha robado?

Estoy seguro...



¿No le parece extraño que Alan haya hecho 21 viajes con ese corruptor llamado Jorge Barata, quien además lo visitó 17 veces en Palacio?

No, porque él, desde el comienzo, dijo que iba a promover de la manera más abierta las inversiones en nuestro país y los brasileños estaban muy interesados en invertir, y así como hizo viajes con Barata, hizo viajes con empresarios de todas las nacionalidades.



Según Federico Salazar, ningún presidente en su sano juicio puede ni debe hacer de facilitador para favorecer a alguna empresa. ¿Por qué tanto interés de Alan?

Si Federico Salazar cree eso, que postule a la Presidencia y ejecute ese tipo de acción, pero el crecimiento económico solo se logra con inversión, y en países como los nuestros, en América Latina, donde hay tanta inestabilidad, los grandes inversores que vienen con quinientos millones, mil millones o dos mil millones, quieren tener un mínimo de seguridad, ya que saben que nuestras democracias son débiles y que hay corrupción. Esa seguridad se la brinda el jefe de Estado.



Se está revelando que Odebrecht coimeó a casi todos los gobernantes. ¿Lo que podríamos deducir es que se salteó a Alan García?

Sí, porque si el señor Odebrecht le ha dicho al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que en el Perú pagó coimas por 29 millones de dólares, de los cuales veinte son de Alejandro Toledo, y respecto a los nueve restantes, seis fueron para el Tren Eléctrico y tres fueron para el señor Ollanta Humala, y no mencionan en absoluto a Alan García, entonces, ¿dónde quedarían las coimas a Alan? Fuera de esa declaración, ¿quiere decir, entonces, que el señor Odebrecht ha falseado una declaración al Gobierno de los Estados Unidos? No me la creo.



En la mayoría de encuestas se revela que el líder aprista también habría recibido sobornos, pero nunca le van a probar nada. ¿Qué piensa?

El antiaprismo mediático ha tejido alrededor del Apra y de Alan García siempre el manto de la impunidad, que hay una corrupción velada y aunque lo vean ascender a los cielos, dirán que es un diablo.



¿Es santo Alan García?

No, sin duda alguna. Ha cometido muchos errores como todos los seres humanos y errores políticos que, además, se han pagado con las magras cifras que hemos tenido en las elecciones del año 2016.



¿Les duele todavía eso?

Sí, tremendamente, porque no supimos estar a la altura de contrarrestar la campaña que enfatizó de una manera muy eficaz nuestros errores, sobre todo, en el llamado tema ‘Narcoindultos’.

Las letras que comprometerían a Alan García.

‘DA ASCO’

¿No le parece una vergüenza que expresidentes estén acusados de recibir millonarias coimas? ¿Qué le suscita todo esto que está aconteciendo?

Asco, porque en el caso de Toledo y de Ollanta Humala, están cortados por la misma tijera. Son aventureros de la política, que se encaramaron al poder con la demagogia barata y que engañaron a la población sin ningún tipo de ideología, sin hacer un esfuerzo por construir partidos políticos y, entonces, la gente creyó en ese tipo de nuevos políticos, nuevos rostros y ahí tienes el resultado.



¿Usted sí considera que Toledo recibió 20 millones de dólares?

Ya es irrelevante que lo considere o no, porque las pruebas son tangibles.



Algunos consideran que también se debería pedir prisión preventiva para Ollanta y Nadine por los 3 millones que, supuestamente, han recibido. ¿También comparte esa opinión?

Mire, si a Alan García se le compro base que recibió 300 soles, ya estaría preso. (En el caso de) Ollanta Humala, ya está comprobado que ha recibido 3 millones de dólares y está caminando por las calles, y a la señora Nadine Heredia le levantan la restricción. No se olvide que el señor Gonzalo García Núñez, vicepresidente de Ollanta Humala y militante del Partido Nacionalista, encabezó el Consejo Nacional de la Magistratura por cinco años y nombraron a mil quinientos jueces.



¿Usted cree que se debe reabrir el caso Madre Mía, donde está involucrado el ‘Capitán Carlos’, Ollanta Humala?

Evidentemente, porque son delitos de lesa humanidad y con los relatos que ha habido de las personas que participaron en estos crímenes espeluznantes, tiene que reabrirse de forma inmediata.



‘FALTA FIRMEZA AL GOBIERNO’

¿Qué le parecen estos primeros meses de PPK?

Se caracterizan por su falta de firmeza y de capacidad a la hora de tomar decisiones firmes. Ha tenido una buena reacción en el tema de huaicos, pero, políticamente, el presidente anda todavía en las nubes.



¿Cuál cree que es la principal debilidad del presidente de la República?

Su improvisación.



Se dijo al comienzo que este Gobierno tenía un ‘gabinete de lujo’, ¿qué opina?

No, son solo técnicos que no tienen ninguna capacidad de percepción política y que trabajan el día a día sin planes generales.



¿Fernando Zavala le parece un buen premier?

En términos generales, para ser un ‘pulpín’ de la política, sí. Creo que ha tenido la suficiente sagacidad y capacidad de darse cuenta de que necesita entendimiento con todas las fuerzas políticas y ha propiciado un diálogo. Desafortunadamente, se ha rodeado de ‘caviares’ que cree que pueden servirle de artillería contra la oposición, cuando lo único que hace con eso es atizar niveles de confrontación.



Usted siempre consideró que PPK toda su vida había sido lobista, ¿cree que cambió o sigue siendo el mismo?

Sigue siendo el mismo. Él es un hombre de negocios. Él solamente se ha dedicado a hacer dinero y a integrar directorios de grandes empresas y bancos. Ahora le toca ser presidente, pero por eso es que yo lo veo descolocado en el puesto. Él cree que el gabinete es una junta general de accionistas.



MOVADEF

¿El ministro de Interior, Carlos Basombrío, debe ser interpelado por la movilización del Movadef (organismo de fachada de Sendero Luminoso)?

Sin ninguna duda, pero más que por la movilización, por la discrepancia que tiene con el director general de la Policía. No es posible que en su propio sector lo contradiga.



Para usted, ¿cuál es el principal problema del país en este momento?

El número uno es la inseguridad ciudadana y el número dos es el negrísimo horizonte económico que estamos empezando a tener.



Usted ha dicho que Kenji es un político menor y limitado. ¿Cree que aspire a ser presidente de la República?

De aspirar, aspira, pero no quito una sola coma a los epítetos (adjetivos) ahí dados, porque creo que solamente se trata del ‘hijo de papá’.



¿Qué espera del Gobierno para los próximos meses?

No mucho, porque no les veo propósito de enmienda, pero espero que la desaceleración económica los haga despertar.



Muchas gracias, congresista Mulder, y que los corruptos vayan presos, ¿no?

Gracias a ti. Que los corruptos vayan presos y que se les identifique a todos, sin dejar a ninguno oculto.



(O. Torres)

