Alan García pide que no lo comparen con otros expresidentes: "Yo no estoy en esa pandilla" [VIDEO y FOTOS]

Alan García volvió. Con varios kilos menos de peso y sonriente recibió a Trome. El lugar elegido fue el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín. Es la cuarta vez que entrevisto al líder aprista, quien estuvo dispuesto a dar su versión sobre el escándalo de Obedrecht.



Doctor García, cuando alguna vez lo entrevisté en Palacio, usted me dijo que el presidente no tiene vida privada, ¿se reafirma en eso?

Sí, el presidente desde el momento que encarna a la Nación, según la Constitución, es la Nación. No hay privacía.



Una denuncia de la señora Valdez Rivera, militante aprista, revela que usted y su exesposa Pilar Nores habrían comprado 11 inmuebles por un valor total de 1.6 millones de dólares, ¿es verdad?

Es una tontería absoluta porque el primero es una casa comprada en el año 79, cuando volví de estudiar en Europa. Esa casa se vendió como parte de pago para un departamento en un edificio del frente. Ese departamento tenía una cochera que es el tercer inmueble que se menciona. Todo eso, el departamento y cochera, se entregó después para comprar la casa de Chacarilla en el 85, que es el quinto. Y mientras tanto, construí una pequeña casa en Naplo...



¿Y las demás?

Esa casa en Naplo, durante la dictadura, se vendió para dar la cuota inicial de un departamento en París de 182 metros que después se pagó doce años con un alquiler que permitió que se saldara la deuda al banco. Vuelto al Perú tras la dictadura, con crédito del banco Bilbao Viscaya Continental, compré una pequeña casa de playa que se vendió tres años después para pagar el crédito y para la oficina pedí otro crédito al banco Continental y con eso tuve una oficina que llegado al gobierno en el 2006, se vendió. Punto.



¿Qué pasó cuando usted se separa de la señora Nores?

De todo eso solo quedó la casa y cuando tuvimos separación de bienes con la señora Nores, ella se quedó con la casa que entregó a una compañía constructora que le dio tres departamentos a cambio y yo me quedé sin casa, pero con el producto de mis conferencias, como lo demostré ante el fiscal, compré una casa en Miraflores cercana a este instituto y eso es todo lo que tengo. De manera que acumular todo eso, que es producto de una historia explicada, es una tontería propia del ‘Larco Herrera’.



¿Cuántos inmuebles tiene?

Hoy tengo la casa de Miraflores y punto.



Hace un tiempo el periodista César Hildebrandt comentó que la gran tarea del periodismo es investigar cómo se hizo millonario Alan García, ¿qué tiene que decir?

Esas cosas las dice César Hildebrandt siempre para llamar la atención pero no tengo nada más de lo que he ganado. La propia comisión del Congreso terminó diciendo, aprobado por el Congreso: ‘No encontramos desbalance patrimonial porque sus gastos están cubiertos por sus ingresos’. Eso es casi ley en el Perú.



¿Es consciente de que la gente está indignada en las calles con la clase política del país?

Naturalmente, ya desde antes y por otras razones, pero ahora ante este escándalo de Odebrecht, tiene todo el derecho de estar indignada y desconfiar de la clase política, de los periodistas y de muchos otros sectores de la población.



¿Cómo es posible, según los documentos que se están conociendo, que esta empresa haya sobornado a tres o cuatro gobiernos consecutivos y a todo tipo de funcionarios?

Porque parece que se volvió una costumbre no solo de la empresa, sino de los funcionarios, pedirles dinero para cumplir lo que por obligación legal debían hacer. Y yo lo entiendo porque en mi gobierno la empresa, en vez de denunciarlo, se contentó con pagar, en el caso concreto, a un viceministro.

LA PANDILLA

‘A mí no me metan en la pandilla de los expresidentes’, declaró. ¿Se refiere a Toledo y Humala?

Me refiero a los presidentes que han recibido dinero y han sido cotizados en cuentas corrientes. Yo no estoy en esa pandilla.



¿Toledo y Humala?

Usted lo dice.



¿Es verdad que se reunió en Palacio 16 veces con Jorge Barata?

Sí, no he llevado esa cuenta pero ya que la ha hecho la Comisión Parlamentaria, equivale a reunirse tres veces por año con un señor que trabaja la Interoceánica, la Interoceánica Norte, que hace Olmos con el Gobierno regional, no con el Gobierno nacional, que está haciendo el Tren eléctrico y que contribuye dentro del Patronato del Teatro Nacional... es absolutamente normal.



¿Fue amigo de Barata?

No diría que amigo pero lo conocía como a muchos empresarios, al presidente de Telefónica, al presidente de la empresa Cervecera, entre otros.



Hasta el momento han caído funcionarios de mando medio de su gobierno. Luyo, el viceministro Cuba... (Me interrumpe).

Y la apuesta es, ¿en qué momento cae García? Van a perder el tiempo esperando...



No, no, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que usted no sepa que estaban coimeando con millones de dólares por el Metro de Lima?

Y cómo puedo saber si usted es un delincuente. Yo no estoy en su corazón, señor. Cuando se descubra entonces, como en este caso, diré que les caigan 100 años de cárcel.



Me llama la atención que siendo un político de toda la vida, los funcionarios de mando medio como en los ‘faenones’, ‘narcoindultos’ y ahora en lo de Odebrecht lo sorprendan. ¿Y su capacidad para darse cuenta?

No la tiene ningún presidente. El señor Belaunde compró, a través de la Compañía Peruana de Vapores, Pachitea y Mantaro a tres veces su precio. Nadie le echó la culpa a Fernando Belaunde. Usted podría decir ‘qué mala suerte, debió escoger mejor gente’, pero el corazón de cada persona, usted como cristiano sabe, solo lo conoce Dios.



Ha llamado ‘ratas’ a estos funcionarios. ¿Qué piensa de Enrique Cornejo? ¿Pone las manos al fuego por él?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero en segundo lugar hasta el momento es su viceministro y, aunque esa persona ha tenido frases subidas de tono contra mí, yo no respondo de la misma manera.



En las redes se difundió que su actual pareja, la señora Cheesman, es comadre de Cuba, ¿es verdad?

Es una estupidez que la rechazo absolutamente y que respeten a mi mujer, así como deben respetar a mi exesposa, la señora Nores.



Se ha revelado en los medios que habría cobrado 100 mil dólares en una conferencia en Sao Paulo, donde estaba Marcelo Odebrecht, ¿es cierto?

No, que yo recuerde nunca estuvo entre el público, pero es una conferencia de la Federación Industrial de Sao Paulo y normalmente mi cotización... disculpe, pero un expresidente y buen orador normalmente es bien pagado por la Federación Textil de Medellín, Colombia, como por el Bank of America, las empresas del gas de Europa. Bueno, cuando uno ha sido presidente y puede explicar la situación mundial, ellos cobran. Hay quienes cobran mucho más. El señor Clinton cobra un millón, el señor Lula cobraba 300 mil dólares. Yo, modestamente, entre 50 y algunas veces 80 y 100.



¿Y eso no le parece que es un conflicto ético que una empresa que está haciendo contratos con el Estado le pague exorbitantes cifras por conferencia?

De ninguna manera porque no soy presidente. Dejé de ser presidente hace rato y todas las empresas del mundo hacen contratos en el Perú. Entonces tendría que irme atado de manos y no podría hacer nada en el mundo más.



¿Está de acuerdo con la orden de detención dictada contra Alejandro Toledo?

Yo respeto todo lo que dice el Poder Judicial.



¿Cree que recibió 20 millones de dólares de coima por la Interoceánica?

Yo respeto todo lo que dice el Poder Judicial.



MENSAJE A PPK

¿Este caso ‘salpica’ a PPK?

Pienso que habrá explicaciones que dar porque cuando un viceministro se corrompe, se corrompe hacia abajo con sus funcionarios menores. Cuando un presidente, si es cierto, se vende, tiene que usar como brazos ejecutores a sus ministros.



Según medios brasileños, Ollanta habría recibido 3 millones de dólares para su campaña. ¿Qué opina?

No sé si es para la campaña o a cambio del silencio de su bancada de entonces. No hay que caer tan fácilmente en el argumento.



¿Cuál es su opinión de Nadine Heredia en el caso de las agendas?

Me parece muy grave. Y es la primera vez en la historia que algo así apareció y comprendo su desesperación por encontrarlas cuando se perdieron.



Verónika Mendoza ha declarado que espera que este caso sirva para que la Fiscalía lo denuncie porque, según ella, usted siempre se basa en la prescripción de las denuncias de corrupción en su contra, ¿qué tiene que responder?

Que es propio de una persona que aspira a algo políticamente, pero primero tendrá que pasar ella como escribiente de las agendas y como secretaria de Nadine Heredia por las ergástulas (habitaciones cerradas) del Poder Judicial.



Julio Guzmán me dijo la semana pasada sobre usted: “Hasta este momento parece que están siendo capturados los cuarenta ladrones. Esperemos que ahora le toque el tiempo a Alí Babá”. ¿Qué le suscita ese tipo de comentarios?

No sé. Solamente preguntarme: ¿Quién es Julio Guzmán?



Ha pasado más de medio año del mandato de Kuczynski, ¿cuál es su sensación?

Que puede hacer mucho bien pero hasta el momento no se está haciendo lo necesario en seguridad, en empleo y en obras.



¿Por qué ha decidido vivir en España?

Porque he tomado un año sabático. No vivir. Estoy un año en España, póngalo así, y estoy en ejercicio del año sabático universitario para poner distancia, además, respecto a quienes creen que me gusta eternizarme en la política y, en segundo lugar, para hacer los trabajos de investigación que tengo sobre mi proyecto viejo de una nota sobre la guerra civil española.



¿Por qué no quedarse en el Perú hasta que se esclarezca todo?

Yo vengo a esclarecer todo en todo momento, como ahora que estoy aquí. Y si se me cita en 20 o 25 días, estaré aquí nuevamente. El mundo es global, ¿no?



¿Qué diría si Barata u otro directivo de Odebrecht revelara que usted también recibió coimas?

Me sorprendería porque no es cierto.



Como dos veces presidente de la República. ¿Qué tiene que decirle en este momento al pueblo peruano?

Que el Perú es una posibilidad inmensa. Que si hubiéramos continuado creciendo a la misma velocidad que se logró en mi gobierno del 8% anual, con creación de empleo del 6% anual y reducción de la pobreza del 48% al 27% como en ningún país del mundo y con más obras eléctricas y de agua potable, entonces el país que perdió cinco años con el señor Humala estaría en una situación cada vez más cercana de lo que era la Europa de los años setenta. Que no pierda la fe. Tal vez este gobierno reencuentre la brújula rápidamente y nos pongamos en la mayor velocidad.



¿Cómo está la salud?

Afortunadamente bien.



¿Está haciendo alguna dieta?... porque ha bajado de peso...

Bueno, esa es una vida y una lucha permanente. No subir por lo menos. Ojalá y le agradezco la gentileza...



Muchas gracias, doctor García. Ojalá, por el bien del Perú, que todos los corruptos vayan presos...

Ojalá y todos los periodistas corruptos también.



(Oscar Torres)

