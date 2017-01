Alan García: "Levantamiento de mi secreto bancario es un refrito"

La Fiscalía dispuso solicitar al Poder Judicial que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y bursátil del exmandatario Alan García y otros investigados, esto en el marco de la investigación que se sigue por el presunto delito de lavado de activos.



Al respecto, Alan García se pronunció en su cuenta de Twitter: “¿Otra vez investigación y levantamiento bancario? Refrito. Pero como siempre, a disposición. Nada tengo que ocultar”.



Asimismo, Alan García compartió un enlace, donde se puede acceder a la siguiente declaración:



1. El 2013 La Fiscalía de la Nación me investigó -levantándome el secreto bancario- por presunto enriquecimiento ilícito. Tras un año de investigaciones donde asistí, colaboré y sustenté documentadamente todos mis ingresos y egresos la Fiscalía archivó el caso.



2. El Congreso me investigó desde el 2011 al 2016 y me levantó el secreto bancario también. Tras 5 años concluyeron que no existía desbalance patrimonial y que mis gastos estaban sustentados con mis ingresos.



3. A pesar de ello el presidente de la comisión investigadora, en su papel de sicario político, envió el mismo tema ante la Fiscalía. El Fiscal archivó el caso pero otro lo reabre nuevamente.



Nadie debe ser investigado dos veces por el mismo tema y me asistiría el derecho de interponer alguna acción y sustraerme a tal obsesión. Pero siendo mi compromiso con el Perú y su historia y ante los graves casos de corrupción que hoy conoce el país anuncio que además de estar de acuerdo con un nuevo levantamiento de mi secreto bancario, participaré con toda investigación congresal, judicial y fiscal las veces y en las fechas que sea requerido, pues nada tengo que ocultar.



