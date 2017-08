Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



'MORADITO' I

Julio ‘Moradito’ Guzmán disparó con todo. Calificó a apristas y fujimoristas de ‘sicarios de la educación’, porque en sus respectivos regímenes esta se fue al tacho. ¡Qué cosa...!



'MORADITO' II

Pero hubo más, el ex candidato presidencial apuntó a PPK. Indicó que está al frente de un ‘Gobierno sin convicciones, que no tiene un plan y no tiene un equipo’. O sea, ‘Moradito’ ya está en campaña...



AL CONGRESO

Mañana, el ministro Bruno Giuffra tendrá que cantar en el Congreso por el proyecto del Gobierno que plantea crear la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano, que absorbe las funciones de las municipalidades de Lima y del Callao. No me diga...



‘FRIVOLIDAD’

Dizque el Gobierno se gastaría cerca de dos millones de soles para refaccionar la cocina y el comedor de Palacio. Para Yonhy Lescano, es una ‘frivolidad’...

Alan García: "A mí nadie me compra".

EN TWITTER

Alan García estará con sobrepeso, pero está agilito en Twitter. Indica que en el país hay ‘desorden y desconcierto’, por lo que le pidió a PPK buscar un primer ministro ‘con capacidad de mando’. Uyuyuy...



TODAVÍA NO

El procurador Amado Enco tiró en cancha al vicepresidente Martín Vizcarra y dijo que aún no ha dado sus descargos ante la Fiscalía por el caso Chinchero. ¿Por eso se irá como embajador a Canadá...?



‘KIMONO’

En las redes vacilan a Salvador del Solar. Dicen que se ha puesto kimono porque, a pedido del fujimorista Francesco Petrozzi, habría despedido a un funcionario del Ministerio de Cultura. Quéeee..