Alejandro Aguinaga: "Alberto Fujimori está perturbado"

Durante las primeras horas de la mañana, el exmandatario Alberto Fujimori fue llevado del Centro de Reclusión de la Diroes a una clínica loca, al presentar un cuadro de taquicardia y arritmia.



Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, señaló: “Me pude comunicar con él y me comentó que a las 5 a.m. sintió que tenía el corazón muy acelerado. Estaba padeciendo de una taquicardia”.



El personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le brindó las primeras atenciones para estabilizarlo y luego se tomó la decisión de trasladarlo a una clínica para su recuperación.



"Me parece que actuaron con muy buen criterio el personal del penal, ya que decidieron no correr el riesgo con hacer un tratamiento en el sitio", manifestó Alejandro Aguinaga.



En otro momento, Alejandro Aguinaga comentó que Alberto Fujimori se ha visto "perturbado" desde el punto de vista de su estado de salud, debido al debate que se originó en torno a su situación penitenciaria.



"Ayer lo he visitado y he tratado de hablarle de temas ajenos a la política, pero recibe también a otras personas que le comentan de todo. En lo personal, estoy convencido que merece un indulto humanitario", enfatizó Alejandro Aguinaga.