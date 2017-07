Alberto Fujimori: ¿cuántos congresistas de Fuerza Popular lo han visitado en la Diroes? [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



‘MOTOTAXI’

La bancada de Fuerza Popular tiene ahora 71 congresistas y de ese total, solo 17 han visitado a Alberto Fujimori en la cárcel. Con razón Kenji pide que ‘agarren su mototaxi’ y vayan a ver al ‘Chino’. Ayayay...



ABOGADOS

Nos indican que esta semana, el Gobierno dará a conocer el nombre del estudio de abogados que contratará para traer al ‘Cholo’ Toledo de los Estados Unidos. Como que se demoraron, ¿no...?



TRANQUILA

Lourdes Flores aseguró que está tranquila y que no se arrepiente de la alianza que formaron el PPC y el Apra. Y pensar que los pepecistas no tienen a nadie en el Congreso. ¡Qué cosa!...



‘ZOMBIES’

Según el analista Arturo Maldonado, Alan García y Alejandro Toledo ‘ya son zombies políticos’. Puede ser, pero por allí también dicen que ‘en política nunca hay muertos’. Uyuyuy...



RÉCORD MUNDIAL I

Víctor Villachica Gambini fue elegido nueve veces seguidas alcalde de San Ramón (Chanchamayo, Junín) y tiene el récord mundial. Luis Bueno Quino, de Chosica, tiene 7 reelecciones, pero ya no podría romper la marca...



RÉCORD MUNDIAL II

El Congreso clausuró su legislatura y no llegó a debatir el proyecto de ley que busca reinstaurar la reelección de los burgomaestres. O sea que Castañeda tampoco podrá intentar repetir el plato. Huuummm...



PELEÍTA

Julio Arbizu se agarró boca a boca con Jacques Rodrich. El exprocurador le dijo ‘burdo ignorantón’ y el fujimorista lo acusó de falta de comprensión lectora y lo mandó a bañar. Nooooo...