Las dolencias parecen no dejar al expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y es que el exmandatario fue trasladado a una clínica, hace unos días, por un problema lumbar.



Ahora, Alberto Fujimori presenta flebitis en su brazo derecho. Así lo hizo conocer a través de su cuenta de Facebook y Twitter oficiales, algo que muchos de sus partidarios comentaron con expresiones de solidaridad y mensajes de pronta mejoría.



"Quiero informar que no pude salir de la clínica ayer (martes) por la aparición de nuevas complicaciones en mi salud. El día de hoy se me realizará nuevos análisis y evaluaciones por flebitis en mi brazo derecho. Se trata de un inflamación severa en mis venas que genera riesgo de coágulos y una infección mayor", fue lo que se menciona en el tuit de Alberto Fujimori.

Además de ello, la cuenta canalizó el agradecimiento a los seguidores que se han solidarizado con la condición de Alberto Fujimori. "Reitero mi total gratitud a todos los que me están enviando muestras de preocupación y solidaridad en estos momentos", se lee en el último mensaje de Twitter.



Durante la semana anterior, cuando fue trasladado a la clínica, el excongresista Alejandro Aguinaga sostuvo que Alberto Fujimori no podía caminar.

