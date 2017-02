Pepitas: Alberto Fujimori no puede caminar

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



PRONÓSTICO

Carlos Basombrío recuerda que, tiempo atrás, ante las evidencias abrumadoras de Ecoteva, escribió que ‘si en el Perú hay justicia, Toledo terminará preso’. Aassuuu...



CON HERNIA

Por Twitter, Alberto Fujimori informó que fue internado en una clínica local debido a una hernia en la columna. Dizque no puede ni pararse...

Me encuentro internado en la Clínica Centenario desde domingo pasado por una hernia en la columna q no me permite ponerme de pie ni caminar. — Alberto Fujimori (@albertofujimori) 5 de febrero de 2017

MÁS ACCIÓN

Luciana León se queja de que la delincuencia no cesa. Pide más acción a las autoridades....



‘VACANCIA’

La bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para pedir la ‘vacancia’, pero no la presidencial, sino para los alcaldes que no asistan a las citaciones del Congreso. Hummm...



FUJIMORISTAS I

1Los fujimoristas dicen que, como PPK fue premier y ministro de Economía, también le salpica lo de las coimas de Toledo. Quééé...



FUJIMORISTAS II

Al toque, en las redes les responden a los fujimoristas que el 'Chino' conocía las tropelías de Montesinos, pero así ordenó que le paguen 15 millones. Uyuyuyyy...

