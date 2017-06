Alberto Fujimori: Aldo Mariátegui analiza cómo sería el escenario peruano si lo indultan [VIDEO y FOTOS]

Al periodista Aldo Mariátegui lo amas o lo odias. Es muy polémico. Ahora que la coyuntura política está candente, Trome lo buscó para conocer su posición sobre diversos temas de interés nacional.



Aldo, en tus columnas te has mostrado a favor del indulto a Alberto Fujimori, ¿por qué?

Por política realista. Fujimori tiene un peso político muy importante en el país. Es el partido que controla el Parlamento. Es el partido con el que se va a tener que trabajar en estos años y, luego, porque ya diez años estuvieron bien. Fujimori tenía que purgar prisión de alguna manera, ya que sí hubo excesos, abusos, robos, porque en el tema de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, tengo serísimas dudas. Recomiendo que lean el libro de Rúa, el libro de Álvaro Vargas Llosa y el libro de Uceda. Aparte, las condenas fueron hechas en España. Fue una burla. Yo sí creo que por el lado de la corrupción estuvo bien diez años, suficiente.



¿Crees que PPK lo va a hacer esta vez?

Si no lo hace va a provocar un problema muy serio, porque ya se ha dicho y se ha desdicho varias veces, y lo que ha ocasionado es irritar más a la oposición. Si ha tocado el tema sin tener un plan ya bien establecido, sería el colmo de torpe...



Tú analizas a diario el panorama político, ¿cómo sería el país, postindulto a Fujimori?

Hay dos variables. Por un lado va a generar berrinche. Hay un sector que le tiene un odio desmesurado, que ha perdido ya completamente la proporción con el tema y que va a reaccionar. De eso no tengo duda. Y se van a resentir con PPK. De repente, hacen sus marchitas por la calle, sus disfuerzos, sus cosas en las redes. Eso va a pasar porque Fujimori polariza...



¿Por otro lado...?

Si PPK lo maneja bien, esta es la oportunidad de firmar un ‘tratado de paz’ y de tener, por lo menos hasta las elecciones del 2018, un poco de paz y tranquilidad... Él no ha tenido interlocutor con Keiko, pero puede tener un interlocutor interesante con Fujimori. Entonces decirle a Fujimori: ‘Yo te suelto, pero me aquietas el campo, ¿okey?’.



Te lo digo porque gran parte de la izquierda y colectivos sociales ya salieron a decir que sería una traición del presidente...

La izquierda no tiene remedio. No tomo muy en serio sus apreciaciones. Son una sarta de histéricos. Ellos en cambio sí apoyaron a Humala, sabiendo que había hecho lo de Madre Mía. La izquierda no tiene ninguna autoridad moral para llenarse la boca con nadie, porque después de las gestiones de Villarán, de Humala y de lo que ha sucedido con este último, que salgan a hacerle manifestaciones a Humala.



FUJIMORISMO EN EL CONGRESO

¿Crees que el fujimorismo está abusando de su poder en el Congreso?

Si revisas las actuaciones congresales de antes, yo no diría que tanto. Los dos ministros que ha perdido PPK, han sido más por torpezas que por culpa del fujimorismo. Vizcarra y Thorne han caído por Chinchero. El fujimorismo no creó Chinchero. Tú podrías decirme legítimamente que el fujimorismo se bajó a Saavedra con ‘mala leche’, pero los otros dos han caído solos. Es más, la cabeza de Vizcarra la pidió Acción Popular, no el fujimorismo. Y Thorne se ha caído solo.



No se supone que PPK tenía un ‘gabinete de lujo’ y que después del desastre de Humala, la economía iba a despegar... ¿Qué está pasando?

Simplemente, Thorne no funcionó. Le cayeron dos meteoritos, eso también hay que reconocerlo, tampoco hay que ser injustos. Cayó el Fenómeno de El Niño, que es rarísimo porque desde hace mucho tiempo no se daba, y les cayó el problema de Odebrecht, pero tampoco ellos han funcionado. Desde julio a diciembre perdieron meses valiosos en los que pudieron hacer un montón de cosas y estaban en bailecitos, en aeróbicos.



THORNE

¿Está bien censurado Alfredo Thorne?

El problema de Thorne es que no supo ganarse un peso político muy grande, pues hay otros ministros de Economía que con esa conversación no hubieran caído. El tema de Thorne es que no le ha caminado bien la economía y la conversación lo terminó de ‘matar’, porque tampoco tiene peso. Thorne no es un ministro de Economía que tú digas “¡Uf! Me lo tumbo y es el fin del mundo”. Entonces, tal vez pudo haber pasado el tema de la conversación (con el contralor Edgar Alarcón), que en parte es horrible lo que sucedió ahí.



¿El contralor ‘amante de los carros’ debe renunciar?

A esa parte me refiero cuando decía que es horrible. Al contralor hay que botarlo ya, pero ya. Es una paradoja injusta de la vida, porque Thorne es incomparablemente mejor, en todo sentido, frente al contralor y lo han botado antes y maltratado.



¿Esto de chuponear es una herencia de Vladimiro Montesinos?

Si hacemos memoria, ya hubo antes, en el primer gobierno de Alan García, algunos casos de chuponeo, pero así a nivel industrial y que se haya vuelto parte de la cultura del país, es con Montesinos. Él nos ha pervertido en muchas cosas.



Tú has llamado a PPK ‘Belaunde III’. ¿Cuál crees que es su principal debilidad?

Mi temor es que sea un ‘Belaunde III’. Que sea un gobierno como el de Belaunde, de un anciano que está en las nubes y que no se da cuenta de lo que está pasando y que no conecta con la gente, ese es mi temor. Que sea el Belaunde de un gobierno blandengue, que sea una mezcla del primer Belaunde, que no tuvo mayoría en el Congreso, con el segundo Belaunde, que era uno que estaba en las nubes.



¿Consideras que este gabinete de tecnócratas está fracasando?

No, yo creo que hay varios ministros muy rescatables y buenos. Cambiaría uno que otro. En general, el gabinete está bien. Los que no han caminado son: Thorne y el premier Zavala. Obviamente, les ha faltado un montón de maniobra política. No han tenido manejo político.



¿Te parece bien que Zavala asuma el Ministerio de Economía?

Parece que es una cosa momentánea. No se va a quedar ahí. Ahora, peor que Thorne no creo que lo haga. No me gustaría que traigan a Luis Oganes, porque creo que sería del mismo corte de Thorne, un producto de JP Morgan. Necesitamos otro tipo de ministro de Economía.



Puntualmente, qué debe hacer el próximo ministro de Economía para reactivar el crecimiento...

Se necesita mover la inversión privada, que está muy caída. La inversión pública es solamente la cuarta parte de la privada, acá lo importantísimo es la privada. Volver a mover la inversión porque todo está parado. Generar entusiasmo, seguridad, eso tienen que hacer. Reformar. Mover más las cosas.



¿Qué otros ministros ya deberían ‘irse a su casa’?

Marisol Pérez Tello creo que ha sido un desastre en Justicia, ha sido muy ‘caviarona’, que no se ha ocupado del crimen como debería, que obstaculiza tremendamente la salida de Fujimori y le creó un lío gratuito, inmenso, con el tema de las procuradoras. A las procuradoras nunca se les debió dar autonomía, porque son tus abogadas. Lo que ha generado es mujeres que salen a hablar de ovarios, eso no tiene nada que ver. Las procuradoras son defensoras de cada ministerio, no son fiscales. ¿Por qué les dio autonomía? Y el tema del crimen no se ha movido. Todavía no tenemos los grilletes, los bloqueadores en las cárceles. No ha funcionado la señora...



Basombrío dice que la inseguridad ciudadana ya no es el principal problema del país. ¿Te parece eso real?

No, ¿estás seguro de que ha dicho eso? Todas las encuestas te dicen que es el principal problema y uno lo siente en todos los barrios, en todos lados. Sal y pregunta acá a los vecinos, lo primero que te van a decir es que lo que les fastidia es la inseguridad ciudadana. Si ha dicho eso, está muy equivocado.



Acaban de balear al dueño de una pizzería y a su hijo para robarles plata de su pequeño negocio. ¿Ya se desbordó la delincuencia?

Pero hace rato que se desbordó, entran a los restaurantes y asaltan a los comensales. Entran a las casas. Asaltan policías. Han ‘cuadrado’ al comisario de Ancón. Que con su uniforme, con su pistola, lo asaltes en la calle para quitarle la billetera, ya pues...

TOLEDO Y OLLANTA

Algunos analistas dicen que el principal problema del país es la corrupción y la impunidad, parece que no tenemos remedio...

A mí me preocupa sobremanera lo que ha ocurrido con Toledo y Ollanta. A Toledo le han demorado tres años el juicio en abrírselo. Tres años y lo han dejado irse del país, y en el caso de Ollanta, donde también está Nadine, es muy sospechoso lo que está pasando. ¡Y cuidado que ella apeló y cuidado que el juez (César) Sahuanay declare que las agendas no son prueba! De aquí al miércoles tiene que pronunciarse Sahuanay y tú sabes que todos ellos le ‘rezan’ mucho a ‘San Martín’ de Porres.



¿Consideras que de cierta forma este Gobierno protege a Alejandro Toledo?

Yo no sé si el Gobierno, pero a mí me extraña sobremanera que le hayan dado tres años a Toledo, no le hayan abierto juicio, lo hayan dejado irse y el proceso de la extradición se esté manejando tan lento. Otra falla de Marisol Pérez Tello, porque hace rato se ha debido contratar un abogado en Estados Unidos para estar detrás de él, pero no sé pues. A mí me hace sospechar cuando Eliane Karp dijo “si yo regreso, hablo”. Malo, eso suena bien feo.



¿Qué opinas de los proyectos de ley contra los medios que pretende promulgar el fujimorismo?

Todos están bastante mal encaminados... Son unos disparates. Me parece que por ahí van mal.



Tú eres muy crítico con la izquierda. ¿Le ves alguna chance política a Verónika Mendoza en el 2021?

Totalmente, en el Perú puede ganar el “Pato Donald”. Acá puede ganar cualquiera. Chance tengo yo, tienes tú. Ha ganado Ollanta, ha sido presidente. Este es el país más democrático del mundo. Acá, cualquiera. Este es el país donde es más fácil ser presidente y Ollanta es la mejor prueba. Se lanza un aventurero y es presidente de la República.



Si fueras asesor de PPK, ¿qué le aconsejarías para que enrumbe al país?

(Reflexiona) Negociar de una vez con los fujimoristas un ‘tratado de paz’, es lo primero que haría a corto plazo y, luego, poner a un buen ministro de Economía.



Gracias, Aldo, por concederme esta entrevista, ojalá que el país salga adelante...

Gracias a ti y ojalá que sí.



(Oscar Torres)