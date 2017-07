Alberto Fujimori volvió a su celda tras ser trasladado a clínica por arritmia cardiaca [VIDEO]

“No es un indulto, es un perdón médico”. Con estas palabras, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no solo dejó abierta la posibilidad de dejar en libertad al exmandatario Alberto Fujimori, también encendió la pradera política, ya que se generaron diversas opiniones sobre el particular.



Enrique Bernales (constitucionalista): “Los médicos curan, diagnostican, pero no otorgan perdones”.



Luisa María Cuculiza (excongresista): “Kuczynski es un hombre bueno, tengo la seguridad de que dará el indulto”.



Pedro Cateriano (expremier): “Es desconcertante lo dicho por Kuczynski, él ofreció no dar el indulto”.



Heriberto Benítez (excongresista): “Kuczynski se ha puesto un kimono hablando del perdón médico o del indulto”.



De otro lado, Alberto Fujimori, quien fuera internado el último viernes en una clínica local, debido a una arritmia cardíaca y descompensación, retornó a su celda de la Diroes (Ate Vitarte).