Alberto Fujimori: ¿quiénes se han manifestado sobre un posible indulto? [VIDEO]

Tras conocerse que el expresidente Alberto Fujimori había sido trasladado a una clínica local por un cuadro de taquicardia, muchos actores políticos hablaron al respecto. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue uno de ellos.



Tal como mostró Canal N, el mandatario estaba en Piura para apoyar las labores de fumigación ante el brote de dengue. Allí, PPK fue consultado por lo ocurrido con Alberto Fujimori.



"Le deseo lo mejor al expresidente (Alberto Fujimori). Entiendo que tiene la presión alta y esto es una secuela, posiblemente, de eso. El indulto nada tiene que ver", expresó PPK ante la pregunta de una reportera.



Hay que indicar que Alberto Fujimori fue trasladado en la madrugada de hoy, jueves, según detalló su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga. El personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó algunas acciones para estabilizarlo apenas se manifestaron los síntomas, se conoció, y luego lo llevaron para una atencion especializada.

"Me parece que actuaron con muy buen criterio el personal del penal, ya que decidieron no correr el riesgo con hacer un tratamiento en el sitio", señaló Aguinaga sobre las atenciones prestadas a Alberto Fujimori.



"Ayer lo he visitado y he tratado de hablarle de temas ajenos a la política, pero recibe también a otras personas que le comentan de todo. En lo personal, estoy convencido que merece un indulto humanitario", añadió el galeno personal de Alberto Fujimori.

MÁS ACTORES

Por otro lado, Alan García también habló de la situación de Alberto Fujimori. Según mencionó a Exitosa, el exmandatario calificaría para un indulto, asunto que está en la cancha de PPK.



"Las condiciones y el momento están dadas, si es que PPK lo decide porque es su decisión, para otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori por su edad, por su enfermedad y sus condiciones psicológicas", señaló Alan García.



Por su lado, el abogado César Nakasaki remarcó que la sentencia dada contra Alberto Fujimori habría sido dictada para que no sea favorecido con un indulto.



"En el Perú no hay ningún condenado por hechos de lesa humanidad por hechos que se hayan protagonizado en la lucha contra el terrorismo. La lesa humanidad en el Perú solo se usa para que el caso sea imprescriptible y para que no se pueda invocar la cosa juzgada fraudulenta”, dijo sobre la sentencia de 25 años que cumple Alberto Fujimori en la Diroes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.