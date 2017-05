Alberto Fujimori: Diego García Sayán dice esto sobre un potencial indulto [VIDEOS]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas

cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



MINISTRO

El ministro Salvador del Solar señaló que ‘no puede existir la menor tolerancia ante manifestaciones en las que se incurra en el delito de apología del terrorismo’...



‘INDULTO, NO’

Sin titubear, el exministro Diego García Sayán afirmó que el indulto para Alberto Fujimori ‘no es viable’, ya que el ‘Chino’ fue condenado por el delito de secuestro agravado. Ayayay...

DENUNCIA

Nos cuentan que Héctor Becerril denunciará hoy al juez supremo César San Martín, ya que habría usado testimonios que favorecían a Ollanta Humala en el caso Madre Mía. No me diga...



EN FRONTERA

Luz Salgado e integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores estuvieron por Purús y Atalaya, cerca de la frontera con Brasil, para escuchar a las autoridades y pobladores. O sea, los ‘otorongos’ están chambeando. Nooo...



‘INSULTO’

Así que el exprocurador Luis Alberto Salgado manifestó que ‘es un insulto a la inteligencia’ pensar que Alan García, en el año 2011, no haya sabido de los audios de Ollanta Humala. Uyuyuy...



PPK Y TRUMP

PPK confirmó que conversó telefónicamente con el mandatario gringo Donald Trump. Hablaron sobre la crisis en Venezuela y acordaron ayudar al pueblo llanero. Vale...

