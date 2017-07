Alberto Fujimori: Fernando Zavala habló sobre posible indulto [VIDEO]

“El indulto a Alberto Fujimori no está en la agenda política, no hay ninguna comisión en este tema. Eso tiene que ver con la salud y nosotros, la verdad, preferimos no pronunciarnos”, manifestó el primer ministro Fernando Zavala.



Asimismo, el premier señaló que temas como este ‘siempre se conversan’ con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ‘pero no hay ningún cambio en términos que valiera la pena mencionar con respecto a lo que ya declaramos’.



En otro momento, Fernando Zavala anunció que el Ejecutivo convocará al Acuerdo Nacional, en el que explicarán ‘lo que hemos hecho el primer año en los diferentes sectores’.



Finalmente, el también ministro de Economía y Finanzas indicó que el Gobierno pondrá énfasis en el gasto público para reactivar la economía y que el segundo semestre del año va a mejorar la situación en ese sector.