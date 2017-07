Alberto Fujimori: Human Rights Watch da su posición ante un posible indulto [VIDEO]

El tema del posible indulto para el expresidente Alberto Fujimori, quien actualmente cumple una condena de 25 de años de prisión, todavía está en el centro de la atención del público. En este marco, no pocos actores políticos y organizaciones se han pronunciado al respecto.



Una de estas ha sido Human Rights Watch (HRW), al cual mostró su posición a través de un comunicado. En esta misiva, la entidad sostiene que el beneficio que podría recibir Alberto Fujimori sería visto como una ofensa por algunas personas.



"Cualquier indulto u otra liberación política de Alberto Fujimori sería una bofetada a las víctimas de atrocidades en Perú y un gran revés para el estado de derecho en el país", sostiene José Miguel Vivanco, director de Américas de HRW, en el documento.

En esta línea, HRW manifestó su deseo de que no se le conceda el indulto a Alberto Fujimori, asunto que fue puesto en la agenda por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, luego de una entrevista con una revista.



"El gobierno no debería simplemente intercambiar a las víctimas de justicia a las que tienen derecho como parte de un pacto político. Esperamos que el presidente Kuczynski no ceda ante la presión de perdonar a Alberto Fujimori", se indica.