Alberto Fujimori: Martha Chávez le dice esto a quienes se oponen al indulto [VIDEO y FOTOS]

Es uno de los pilares del fujimorismo de siempre. Actualmente se desempeña como asesora de la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Abogada, docente universitaria y excandidata a la presidencia de la República. Martha Chávez aún sigue marcando el paso.



Señora Chávez, ¿el presidente Kuczynski debe indultar a Alberto Fujimori? ¿Por qué?

Yo creo que sí, porque es un acto de justicia pública. El presidente Alberto Fujimori está condenado y preso injustamente. Lo dicen tirios y troyanos. Lo saben todos los que tienen buena voluntad. Esa sentencia, que justifica su detención, no resiste validez alguna en ningún país civilizado del mundo.



¿Qué les diría a gran parte de la izquierda y colectivos sociales que se oponen al indulto?

Simplemente que no están actuando en base a este principio tan básico, elemental de la vida humana, que es ‘no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo’.



Concretamente, ¿qué espera del encuentro PPK-Keiko?

Espero que se restablezcan estas relaciones humanas que hacen posible que luego las cosas mejoren. A mí me ha pasado con personas con las que puedo tener muchísimas discrepancias, pero cuando conoces a la persona, cuando la miras a los ojos, cambia algo.



A favor del país, ¿estaría de acuerdo con una especie de cogobierno?

Yo creo que no, cogobierno no, porque el pueblo se ha expresado por una opción o la otra, pero sí cooperación, colaboración, sobre todo pasado el primer año y cuando ya sabemos, y era justo que lo sepamos, que el Gobierno elegido el año pasado no tiene los recursos humanos y políticos que se necesitan.



Diversos analistas consideran que este primer año de PPK ha sido muy malo. ¿Cuál es su opinión?

Pienso igual y pienso en aquellos que le han puesto una nota desaprobatoria. Ha sido un conjunto de escándalos y escándalos muy tempranamente, con el superasesor Moreno, luego la cereza del pastel fue el tema de la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco), pasando por la ineficacia y el intento de mantener a un ministro tan ineficiente como el señor Saavedra y la insistencia de realizar unos Juegos Panamericanos, para los cuales ni siquiera hay tiempo, se han perdido tres años valiosos y se requiere muchísimo dinero.



¿Cuál cree que es la principal debilidad de Kuczynski?

No se da cuenta él, por los comentarios recientes que ha hecho en Colombia, de que es jefe de Estado, jefe de Gobierno y personifica a la Nación. No se ha terminado de dar cuenta y pareciera como que no le interesa.



La economía está estancada y se está perdiendo empleo, no se supone que este era un ‘gabinete de lujo’...

Sí pues, todo eso me lleva a pensar en una gran decepción, más allá de todas las decepciones que yo he tenido con el señor Kuczynski o la señora Aráoz, por ejemplo, a los que yo ubicaba como personas técnicamente capaces, valiosas en lo personal, pero que se desfiguraron totalmente para agredir e incluso hasta ofender a Keiko Fujimori. Después de eso, yo veo que les falta un compromiso con los intereses y las necesidades del país.



ZAVALA Y LOS MINISTROS

¿El premier Zavala debe continuar en el cargo?

Eso dependerá del presidente de la República, que es quien tiene la autoridad para decidirlo, pero yo sí creo que fuera de todo ello, los audios que se han conocido, la intervención, la insistencia en la adenda de Chinchero, tiene gran parte de la responsabilidad.



A su criterio, ¿qué ministros deben salir del gabinete?

Bueno, hablando del propio presidente del Consejo de Ministros, la propia ciudadanía se está pronunciando: la ministra de Educación, tan cuestionada por su insistencia con el tema del currículo escolar contaminado con esta famosa ideología de género; la ministra de Salud también, ya que estamos viendo cada día los informes periodísticos y las denuncias de las personas por los hospitales públicos, que están en la peor situación imaginable.



¿Está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de nombrar a Nelson Shack como contralor?

No conozco al señor Shack para nada, pero he tomado conocimiento de que incluso está procesado, que ha trabajado muy cercanamente del equipo que está en el Gobierno ahora, factor que lo vuelve un poquito complicado, al querer tener un contralor prácticamente a su medida.

FALTA INTELIGENCIA

El tema de la inseguridad ciudadana nos está reventando en la cara. ¿Por qué estamos fracasando?

Falta inteligencia. No hay una actitud proactiva. Estamos tratando de capturar, luego de cada episodio, sea crimen o robo, y entonces recién actuamos, pero no hay una previsión y creo que la Policía, además, no está incentivada, está desmoralizada con la propia denuncia sobre escuadrones de la muerte, que no se ha probado. Sé que hay algunos policías presos por esa razón, entonces, ahí está el tema.



Los médicos están en huelga y ahora se anuncian paros de los maestros y de los trabajadores judiciales. ¿Cómo solucionar las demandas sociales?

Cuando se nota falta de liderazgo en la cabeza, entonces todo el mundo comienza a buscar su propio interés. Además, a eso le agregamos ineficiencia en el manejo y a veces, inclusive, insatisfacciones. Por ejemplo, en lo que respecta a los médicos, ¿con qué tranquilidad van a trabajar si les faltan reactivos, gasas y las mínimas medicinas para poder curar? Como consecuencia, esas personas se enfrentarán todos los días a frustraciones tan grandes, que cualquier cosa puede ocasionar un conflicto.



AUTOCRÍTICA

El fujimorismo es mayoría en el Congreso y los acusan de obstruccionistas, ¿cuál es la autocrítica que harían ustedes?

Siempre es posible hacer autocríticas, de repente que podemos actuar más rápidamente, pero yo creo que al Gobierno le hemos dado más de lo que debería...



¿Usted apoya plenamente el liderazgo de Keiko Fujimori?

Absolutamente. Soy una persona que cree en los momentos. En su momento, el presidente Fujimori fue el líder, en otro momento me tocó a mí dirigir, muy precariamente, el fujimorismo. Hoy, ese liderazgo le corresponde por su idoneidad, trabajo y esfuerzo a Keiko Fujimori, y no por ser la hija del presidente Fujimori. Entonces, hay que respetar el liderazgo, sino estamos mal.



¿Kenji es un dolor de cabeza para su hermana?

No, yo creo que Kenji, quizá, está teniendo algunas actitudes que podrían entenderse o calificarse como un poco perturbadoras, pero yo lo único que le pediría a Kenji es que todas esas inquietudes, que yo en su momento las he tenido, pero no iguales, las plantee en la interna del grupo para no caer en el juego de los que desde la vereda del frente están mirando y pensando ‘¿a ver cómo utilizo eso para fastidiar?’.



‘Hildebrandt en sus trece’ acaba de revelar que Keiko ha dado la orden de castigar a su hermano, ¿es verdad?

(Sonríe) Hildebrandt dice muchas cosas. Ahora, antes y siempre. No me preocupo ni le creo.



Resultó medio ‘caviar’ Kenji, ¿le parece?

No, absolutamente no. Primero, Kenji es una persona muy trabajadora y yo no creo que esa sea una característica de los otros.



¿Cecilia Chacón será la nueva presidenta del Congreso?

A mí me gustaría muchísimo. Hay otras personas también. En el fujimorismo de antes y de ahora, espero, las personas asumen responsabilidades más allá de su voluntad y a veces, incluso, más allá de su propia capacidad. Yo asumí muy tempranamente tareas importantes, pero, ya pues, los patitos aprenden a nadar en el agua, ¿no?



¿Por qué cree que la Fiscalía y el Poder Judicial están pasando por ‘agua tibia’ a Nadine y Ollanta?

Porque hay un andamiaje construido y no solamente son ellos, es el señor Toledo también y otros personajes. Por ejemplo, hemos conocido cómo el señor Barata se burla de la justicia del Perú y del acuerdo que firmó...O sea, solamente lo firmó el señor Castro y nadie en el Perú tiene derecho a saber en qué ha consistido y el señor Barata se burla, incluso, del mismo documento.



Finalmente, ¿cree que traerán a Toledo al Perú?

Dudo bastante, se van a demorar muchísimo y le están dando muchísima ventaja.



También se ha revelado que tres fiscales peruanos renunciaron a hacer preguntas pertinentes cuando Marcelo Odebrecht aludió a los aportes hechos a Alan y a Keiko. ¿Es cierto?

No, esa es parte de la estrategia que quieren plantear algunos. Quizá los mismos abogados del señor Humala que fueron a ir a ver qué sacaban y han venido con estos rumores.



¿Qué debe hacer PPK para enrumbar el país?

Primero, asumir que él es el presidente del país y que es un país con muchas carencias, que gran parte de su población está en condiciones de pobreza. Es un país que tiene, además, varios problemas por resolver, como el narcotráfico, la posibilidad de que estos brotes de terrorismo, que están en algunas zonas, puedan tener más presencia. Entonces, debe asumir su responsabilidad.



Muchas gracias, señora Martha Chávez, por concederme esta entrevista. Ojalá que el país salga adelante...

Muchas gracias a usted.



(Oscar Torres)