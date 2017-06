Alberto Fujimori: posible indulto provocó rumor de renuncia de ministros [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



FALTOSO I

Edwin Donayre se puso faltoso con la ministra Patricia García y dijo: “Señora, ¿no? Bueno señorita, muy bien. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero ninguna nochebuena”. Este comentario le costó duras críticas...



FALTOSO II

Al exmilitar y hoy congresista no le quedó más remedio que disculparse. “Lo siento, mi respeto y consideración a todas las mujeres del Perú”, manifestó. Así tenía que ser...



‘EQUIVOCADA’

Héctor Becerril se refirió a la renuncia de Patricia Donayre al fujimorismo. En Twitter escribió que ‘el tiempo demostrará lo equivocada que está y le enseñará el valor de la prudencia y la lealtad’. Ayayay...



‘OTORONGO’

Para un mayor estudio y análisis, la Representación Nacional devolvió a la Comisión de Ética los informes que recomendaban sancionar a Carlos Bruce y Maritza García. No hay duda que ‘otorongo no come otorongo’...

MADRE MÍA

Se instaló la comisión parlamentaria que investigará el caso Madre Mía y estará presidida por la fujimorista Úrsula Letona. Tendrán 180 días para hacer su chamba. ¡A trabajar!...



DIJO ADIÓS

Ayer llegó a su fin la presente legislatura del Congreso y con ella Luz Salgado se despidió de la Presidencia. Dio un discurso y recibió abrazos de varios de sus colegas. Cuidado ahí con los puñales...



‘SON FALSOS’

Ante los rumores de que los ministros Salvador del Solar y Marisol Pérez Tello habían renunciado debido al posible indulto a Alberto Fujimori, el premier Fernando Zavala afirmó: ‘Esos rumores son falsos’. No me diga...