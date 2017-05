Alberto Fujimori: PPK asegura que no lo indultará [VIDEO]

“Desde la campaña electoral he sostenido que no indultaré al expresidente Alberto Fujimori”, precisó el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante una entrevista concedida a RPP Noticias.



No obstante, el jefe de Estado aseguró que ‘si el Congreso de la República aprueba que gente de cierta edad y de cierta condición física cumpla su sentencia en su casa, yo lo firmo’.



Sobre la propuesta del legislador Roberto Vieira de dar arresto domiciliario a los presos mayores de 75 años, Kuczynski dijo que le parece bien, pero que existen otras parecidas.

SOBRE ‘REGLAJE’

También se refirió a la denuncia del ministro de Defensa, Jorge Nieto, sobre ‘seguimientos’: “Este Gobierno no es de espionaje, reglajes, torturas, compras de periodistas ni nada de eso”.



Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en el sector de Defensa haya remanentes que aún realizan estas prácticas, a las que calificó como ‘muy criticables’.



Por otra parte, confirmó que el empresario Pablo de la Flor será el director de la Autoridad para la Reconstrucción.

