Alberto Fujimori: Lo internan en clínica por complicaciones en la columna baja

Una vez más, el expresidente Alberto Fujimori fue internado en una clínica local, debido a complicaciones en la columna baja, que le dificultan caminar.



Su médico, el excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga, señaló que desde el domingo en la tarde, el exmandatario Alberto Fujimori permanece internado en el centro de salud, donde se le realizan algunos exámenes, tras ser trasladado por personal de INPE desde la sede del penal de Barbadillo en Diroes, Ate Vitarte.



"Esperemos que con el tratamiento él (Alberto Fujimori) pueda recuperarse. Dentro de los problemas de columna lumbar, cuando hay un problema discal, aproximadamente el 10% (de los pacientes) va a una intervención quirúrgica", manifestó Aguinaga.



En ese sentido, el médico comparó el trato recibido por Alberto Fujimori y el que recibe el también ex asesor preso Martín Belaunde Lossio. Este último se encuentra internado desde hace nueve meses en una clínica local por un problema en la columna.



"Hay evidentemente una inequidad, Martín Belaunde es una persona joven. […] Y no sé por qué razones nosotros no tenemos conocimiento en profundidad sobre su situación de salud, pero está bastante tiempo hospitalizado para un tratamiento de columna", dijo.



"Si un paciente operado de un disco intervertebral tiene nueve meses de (internamiento) post-operatorio, tan largo, es altamente sospechoso. Por eso, las autoridades del Ministerio de Justicia y el INPE tendrían que evaluar qué es lo que viene aconteciendo con su salud y cuáles son los sustentos para tener una hospitalización tan larga", agregó el exparlamentario.