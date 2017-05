Julio Guzmán: "Indulto para Alberto Fujimori no procede"

El excandidato a la Presidencia de la República, Julio Guzmán, habló sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le otorgue el indulto humanitario a Alberto Fujimori.



Para Julio Guzmán, resulta lamentable que el tema se esté manejando con fines políticos y ello trae consecuencias no solo a la familia de Alberto Fujimori, sino también a otras familias.



"Me parece que están utilizando este tema políticamente y están dañando la sensibilidad de muchas familias que están involucradas en casos de asesinatos y violación a los derechos humanos", señaló Julio Guzmán.



Julio Guzmán consideró: "El indulto al expresidente (Alberto Fujimori) no procede, pues dentro de las normas peruanas no existe ninguna fórmula legal para darlo y en el caso del arresto domiciliario, tampoco, porque sería una norma a nombre propio y eso es una violación legal a la norma de forma clara, entonces, ni lo uno ni lo otro".