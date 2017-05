Alberto Fujimori: ¿pelea entre Luis Galarreta y Kenji Fujimori fractura Fuerza Popular? [VIDEO]

“Yo no juego a nada, no he dicho ni una sola palabra”, expresó el presidente Pedro Pablo Kuczynski en respuesta a las declaraciones que dio Kenji Fujimori sobre su padre, Alberto Fujimori. Pero la reacción también vino de la bancada de Fuerza Popular, a la que el congresista emplazó a luchar por la libertad del líder de su partido.



“Fuerza Popular es un partido que tiene bases y seguramente muchos ahí consideran que Alberto Fujimori debería estar libre. Imagino que Kenji Fujimori le habló a las bases y no a la bancada”, expresó el congresista Luis Galarreta, de Fuerza Popular.



El legislador agregó que ‘desde el Congreso no hay mucho que podamos hacer. Lo institucional es un indulto’.

‘PING PONG’

Ante esto, el congresista oficialista Gino Costa afirmó en un tuit que ‘Fuerza Popular’ tuvo la oportunidad de mudar a Alberto Fujimori de la Diroes a su casa..., pero decidió dejarlo en la cárcel’.



Horas antes, el presidente Kuczynski respondió las palabras de Kenji Fujimori, quien en la víspera dijo: ‘Pido que no se juegue ping pong con la vida de mi padre’. PKK precisó que él no ha dicho nada.



Por su parte, Roberto Vieira, autor de un proyecto para la libertad de Alberto Fujimori, dijo estar defraudado de Keiko Fujimori. “Por Kenji Fujimori me saco el sombrero, pero Keiko Fujimori a mí me ha decepcionado”, manifestó.

