Alberto Fujimori reclama en Twitter por servicios de agua y luz [VIDEO]

El condenado ex presidente, Alberto Fujimori, volvió a usar su cuenta de Twitter para informar sobre su situación. Tras haber sido internado por problemas en el páncreas, Fujimori, reclamó por servicios de luz y agua en su celda del penal de Barbadillo.



El padre de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori escribió en Twitter que tras regresar de la clínica encontró que en su celda no había ni luz ni agua.



"Ayer regrese después de varios exámenes médicos. Me encontré sin energía eléctrica (tampoco agua) ayer se pidió reconexión de luz dijeron 4hrs", tuiteó.



Como se sabe, Alberto Fujimori fue llevado a una clínica local el domingo tras una fuerte dolencia de páncreas. Alejandro Aguinaga, su médico de cabecera, indicó que el ex mandatario sufre de constantes problemas digestivos.



"No pido privilegios solo condiciones mínimas para sobrevivir esta prisión que me mata lentamente, necesito agua! (bomba de agua es eléctrica)", agregó Fujimori.

"¿Qué otro trámite hay que hacer para lograr reconexión suministro de luz Nº 1307500 ATE? AYUDA POR FAVOR!!", agregó en Twitter.



Sus reclamos no pasaron desapercibidos por los tuiteros, quienes no demoraron en criticarlo.



"Pregunto: Cómo tuitea usted? No es ilegal la tenencia de teléfonos móviles de un reo? No es faltar a la Ley?", escribió @JonathanDavilaC



"Un preso puede tener acceso al Nº de suministro de la DINOES. Cuánta intimidad! Cuántos privilegios!", comentó @vlaura_a.