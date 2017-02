Aldo Mariátegui cuestiona a las AFP por permitir que esta empresa se haya asociado con Odebrecht [VIDEO y FOTOS]

Al parecer, hay mucho por rebanar en el caso Odebrecht. En su columna de hoy, Aldo Mariatégui cuestiona a las AFP por no haberse opuesto a la asociación entre la empresa GyM y Odebrecht en el Gasoducto del Sur el 30 de setiembre de 2015, "cuando ya la Policía brasileña había detenido al delincuente Marcelo Odebrecht el 19 de junio anterior".



"Como aportante de las AFP, no puedo menos que enojarme de que los directores puestos por las mismas (40% del accionariado) en GyM no se hayan opuesto", señala Mariátegui en su columna de Perú21.



Mariátegui se pregunta si acaso los directos de las AFP "¿No veían noticias? ¿Qué? ¿No debían velar por nuestros intereses? Ni piden renuncias ni les destituyen hasta ahora".



"También me irrita que se haya nombrado al miembro de una consultora de empresas (Apoyo) como director en Graña para representar a las AFP. ¿Cómo fiscaliza empresas quien también hace consultorías e informes para empresas? Encima Apoyo ahora le gestiona la prensa e imagen a GYM. ¡Plop! ¿Que no existen conflictos de intereses allí? ¡No jodan, AFP, pues! ¿Y las “supervisoras” estatales? ¡Qué escándalo!", agrega.



Asimismo, Mariátegui criticó a la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) porque "no solo cofinanció los premios IPYS junto a Odebrecht, sino también publicó –en “alianza estratégica” y con prólogo de Barata– un informe sobre la “buena responsabilidad social” (parece joda, ¿no?) de Odebrecht en la InterSur".



"Allí observarán sentados a los catedráticos Aldo Panfichi y Denis Sulmont. La pregunta es… ¿QUIÉN financió estos dos benéficos estudios de la Pacífico y PUCP? ¿Odebrecht?", finaliza.