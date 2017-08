Aldo Mariátegui: "En el Perú, hasta el Pato Donald puede ser presidente" [VIDEO y FOTOS]

Siempre directo y sin tapujos. Aldo Mariátegui, fiel a su estilo, analizó la coyuntura política: las huelgas, la falta de reacción de Pedro Pablo Kuczynski, al gabinete de Fernando Zavala y el horizonte económico.



¿Aldo, a tu criterio, en qué está fallando Pedro Pablo Kuczynski?

Uff... Hay un problema bien serio de liderazgo, un problema de desconexión. No se quiere ver la realidad. Todos pensamos que era un hombre muy experimentado, muy sabido, con mucha astucia política, con mucho vuelo técnico, pero no la achunta. Creo que él pensó que iba a ser una especie de monarca constitucional y que el primer ministro se iba a encargar de todo, pero el país es muy complejo para eso....



Me parece que muchas personas lo eligieron porque se trataba de un técnico de mucha experiencia, que iba a reactivar la economía...

Votar por él fue una apuesta. Era un hombre de 78 años, sin mayoría parlamentaria y con un grupo dividido, o sea, votar por él era jugarse un cachito. Hay algunos atenuantes, le cayó El Niño, lo de Odebrecht y otro problema que tuvo fue Alfredo Thorne, que no la vio. Fue como el ‘Cóndor’ Mendoza, todos pensaban que jugaba bien, pero Thorne estaba perdido. También la herencia de Humala fue nefasta, el sector de salud lo dejó un desastre y PPK no tuvo reflejo político ante esto, ni siquiera le echó la culpa al gobierno anterior.



La economía fría e inseguridad ciudadana. Comentaste que en el Perú se piensa con el estómago. ¿Qué avizoras para el futuro?

El crecimiento va a ser lento, porque la inversión privada no se está moviendo. La inversión privada está un poco asustada por lo de El Niño, y ahora por lo de la calle, que está brava. Esto asusta a los inversionistas, la demanda es débil, pero dentro de todo hay todavía algunas chispitas. El agro va a crecer, la pesca va a crecer, la minería tiene buenos precios.... siento que lo más fuerte ya pasó. El crecimiento es muy chiquito para lo que necesita el país y no se siente en los bolsillos.



¿Qué te pareció el mensaje de 28 de julio de PPK? ¿Debió hacer más cambios en el Gobierno?

El discurso fue muy de directorio, frío. Debió hacer más cambios. Por ejemplo, Zavala no tiene reflejos políticos como para ser primer ministro, pienso que debió mover más la cartera... los sectores Salud y Justicia están muy deteriorados.



El Gobierno dice que Lava Jato y El Niño impidieron que el país crezca más. ¿Es así o crees que no se tomaron las decisiones correctas?

No, el país no crece por varias cosas. Es cierto que esto nos ha costado, pero también no han estimulado el retorno de la inversión privada. Thorne no funcionó y no manejaron el tema político desde el comienzo. Hasta antes de Lava Jato, todo era bailecito y aeróbicos. Los primeros meses son claves y se la han pasado en la molicie. Se dedicaron a pelear con los fujimoristas.



¿Te parece bien que Zavala sea primer ministro y ministro de Economía al mismo tiempo?

No, yo lo dejaría solo en Economía, en el premierato pondría a alguien con mayor manejo político. Podría ser Bruce, que tiene experiencia política; Sheput, también... Lo que pasa es que PPK ve al premier como una especie de gerente, pero es un operador político. Se necesita a alguien como Ferrero, quien salvó a Toledo, Javier Velásquez Quesquén... PPK necesita a alguien que procese política.



Tú que manejas bien los temas económicos, ¿qué le aconsejarías a PPK para impulsar la economía?

Primero, hay que estabilizar el frente político, porque el inversionista en el Perú es de extremos: o se va a la euforia o se asusta tremendamente. Ahorita, la gente está muy nerviosa y cree que este Gobierno no va a caminar, esa incertidumbre hace que no inviertas.



Se comenta que PPK está cansado y todo lo delega a Zavala...

Me parece que ese siempre fue su esquema. Él fue el patriarca y Zavala era el hombre orquesta, pero la gente quiere que el patriarca chambee también. PPK tiene que meterse más... el tema de su edad es un gran problema, con 20 años menos, PPK sería otra cosa.



La gente critica mucho la falta de liderazgo de PPK.

Yo pensé que con la experiencia que tenía iba a manejar mejor el Estado. Siento que no coordina con sus ministros, los deja en offside a muchos de ellos, los contradice de manera abierta.



¿Te parece justa la detención de Nadine y Ollanta?

Pensé que no los iban a detener. Me sorprendió la decisión del juez. Había riesgo de fuga y el Poder Judicial estaba muy quemado por el tema de Toledo, creo que esto pesó mucho... Lo de Toledo fue una vergüenza, se fue a las 3 a.m., comprando esa misma noche sus boletos.



Algunos analistas señalan que el último año del gobierno de Ollanta fue mejor que el primer gobierno de PPK. ¿Qué piensas?

No, para nada, la economía ya iba mal. Tal vez Thorne empeoró un poco las cosas, porque ajustó los números. Se asustó con ellos y paró el gasto, luego vino Lava Jato y seguido nomás, lo de El Niño.



Alberto Fujimori preso, Toledo prófugo, grandes coimas en el segundo gobierno de Alan García, Nadine y Ollanta encerrados... ¿Elegimos mal a nuestros gobernantes?

Depende de cómo lo veas, porque en otros países todos los acusados por corrupción están libres, por lo menos en el Perú los meten presos, los persiguen. Dentro de todo hay algo de justicia. Y bueno, en cuanto a los electores, nunca hemos votado bien, siempre eligen lo peor. Existe el ‘electarado’. Que Ollanta haya ganado las elecciones ha probado que en el Perú, hasta el Pato Donald puede ser presidente.



Hernando de Soto dice que no le sorprende lo que pasa en el Perú porque el 30 % es formal y el 70 %, informal. Este último grupo hace lo que quiere en el país. ¿Qué opinas al respecto?

Es bien fácil decirle al Gobierno ‘súbele a los’ profesores, pero no se dan cuenta de que no pagan sus impuestos y por ende, no hay plata... La gente se queja, pero no cumple sus deberes. No hay de dónde aumentarles a los maestros, hay déficit fiscal y encima hay que reconstruir el norte. Los que más se quejan son los que menos pagan. Creen que el Estado es un señor con plata que debe regalarles dinero, y ¿de dónde?



¿Qué nos falta para ser un país realmente moderno?

Ha mejorado bastante, pero el problema ahora es que ha llegado ese momento del desarrollo, donde hay que dar un salto, y eso ya es más serio. El nivel de la educación pública es muy bajo, la infraestructura es de los años 50 y estas cosas que hay que solucionarlas ya.



Basombrío acusa a Pedro Castillo de ser miembro del Movadef, fachada de Sendero Luminoso. Es una acusación grave...

La carrera de este señor es rara, porque fue candidato por Perú Posible... pero esta acusación la tiene que sustentar el ministro del Interior. Tampoco Basombrío puede jugar a la ‘chapada’. Debe darnos pruebas y es necesario que lo haga para evitar que se victimicen.



¿Crees que Keiko Fujimori es culpable de haber recibido dinero de Odebrecht?

El tema que aparezca su nombre le hace daño. Ahora, tiene que armarse todo el circuito antes de emitir opinión. En el caso de Keiko todavía no se han establecido las conexiones ni nada de esa parafernalia que hay en el caso de Toledo y Nadine. Mientras no haya alguien que diga ‘yo le di el dinero’, está todo en especulación.

¿Te parece oportuno el pronunciamiento de Keiko en estos momentos de huelga?

Definitivamente, no. Es como patear la cabeza de un muerto... Sabemos que acaba la huelga y Martens se va, ya es muy difícil que se quede ahí. El barco se está hundiendo y no es el momento. Sin embargo, sí es cierto que hay ministras que están gastadas y que ya no dan para más, como García, Martens y Pérez Tello.



Hildebrandt publicó que el Ministerio Público va a encubrir a Keiko.

Ese es otro tema que va por la pasión política. Creo que aquí hay una pataleta de la izquierda, que quiere una cabeza de derecha. Como tienen a Nadine presa, seguro quieren a Keiko...



Karina Beteta ha dicho que Jorge Cuba y Edwin Luyo habrían recibido más plata y la habrían enviado a bancos de Suiza, pero que encubren a alguien, a altos mandos... ¿Qué opinas?

Eso es lo interesante, ¿quién o quiénes son los titulares de estas cuentas? Espero que estos bancos suizos den esta información a las autoridades peruanas pronto… El Apra es un partido hábil, son tipo Matrix, no les caen las balas...



¿Podría existir el temor de una candidatura extremista para el 2021?

Sí, definitivamente, y si esa candidatura se centra en el sur, las cosas podrían ponerse feas.



¿Qué debería hacer el Gobierno para salir de este entrampamiento?

Arreglar el tema del Sutep y refrescar el gabinete. Luego, resolver el tema del indulto de Fujimori.