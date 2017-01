"'El peruano se indigna con la corrupción'. ¡No jodan! ¡Qué la actriz cómica Mónica Sánchez lave la bandera en el peaje y en La Herradura mientras me río! ¡Jua, jua, jua!", fueron las palabras con las que Aldo Mariátegui culminó su columna este martes.



En otras palabras, criticó al "peruano promedio", que según él, se horroriza por la corrupción de nuestro país (caso Odebrecht y otros), pero que en realidad "le importa un bledo la corrupción al votar" y además "es un llorón cínico, nada más".



Mariátegui puso en ese mismo saco a la actriz Mónica Sánchez, quien ha participado en marchas como 'No a Keiko' o 'Ni una menos'.



"¿Los rojos no rajan de todos y se hacen los moralistas, pero las revocadas ex regidoras Huilca y Glave, LR, Lauer, Lévano y las ONG no esconden la lengua cuando les recuerdas los contratos de Villarán con OAS y Odebrecht, la contratación de Favre, la arena de La Herradura, el carrazo McLaren de la Caja Municipal o que Verónika Mendoza fue asistenta de Nadine y escribió en la libreta donde están todas las movidas de plata, y que esa misma Mendoza integró la ONG Prodin, que canalizaba la plata de afuera? ¿Toledo no sigue libre?", señaló Mariátegui.



Como se recuerda, Mónica Sánchez apoyó a Susana Villarán en la revocatoria. Incluso, participó activamente de la propaganda que se emitió para evitar la revocación de Villarán del sillón municipal.



Sin embargo, luego de que se confirmara a Susana Villarán como una de las integrantes de la plancha presidencial del candidato nacionalista Daniel Urresti, Mónica expresó públicamente su "desconcierto y decepción" por Villarán.



Lourdes, Anel y Susana diluidas y sometidas al sistema. Las causas no se negocian, los principios no valen votos. — monica sanchez (@21Cordeliamar) 21 de diciembre de 2015

MÓNICA SÁNCHEZ RESPONDIÓ



La actriz Mónica Sánchez usó su cuenta de Twitter para responderle a Aldo Mariátegui.



"Tranquilo Alditus aquí estoy todo bien. Te leo y estoy muuuy ofendida... ¿Mejor?", tuiteó sarcástica, compartiendo el link de la columna.



"A los desinformados y "confundidos": Mis principios no tienen precio, jamás recibí ni recibiría un sol por defender mis ideales. Está claro?", añadió en otro tuit.