Aldo Mariátegui y sus dardos tras el despido de Phillip Butters de Radio Capital

El siempre polémico Aldo Mariátegui dedicó parte de su columna de este miércoles en el diario Perú 21 a opinar sobre la salida de su compañero Phillip Butters de Radio Capital. Al respecto, el periodista indica que no está del todo de acuerdo con lo sucedido.

A pesar de que Aldo Mariátegui señala sentirse apenado por el desenlace de Phillip Butters en radio Capital, considera que si trabajas para un empresa debes ceñirte a los reglamentos.

"Por respeto profesional, jamás comento los temas internos de las empresas donde laboro. Solo diré algunas cosas conexas al affaire Butters: A) Como amigo, me apena el desenlace. B) Si uno firma un contrato, pues a atenerse al mismo. Y no caer en barbaridades", precisa.

"C) Preocupa que las empresas que publicitan actúen tan 'sobre caliente' ante la emotividad de las redes sociales. Esto sin menoscabo de que la libertad de empresa permite y debe permitir absolutamente este tipo de decisiones", comenta sobre lo sucedido en Facebook y Twitter.

"D) Otros no celebren mucho, que esto les puede ser un boomerang: mañana un 'progre' escribe algo que no les gusta a los religiosos y acaba igual. E) ¿Es profesionalmente correcto transmitir una irrelevante bronca callejera entre dos periodistas –donde al parecer uno fue a provocar al otro– y encima editorializar en el aire sobre ella, haciéndole cargamontón al que no es de la casa y sin siquiera preguntarle después por la razón de su enojo? A mí no me lo parece", puntualiza.

