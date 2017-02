Aldo Mariátegui y Mónica Sánchez enfrentados: "No vengan a hacerse los limpios" [VIDEO]

La corrupción es un mal que, en diferentes proporciones, parece afectar a todos los frentes políticos, sin importar estos son de derecha o izquierda. Los últimos destapes con relación al caso Odebrecht darían cuenta de esto.



En este contexto, una marcha ha sido organizada para ‘luchar’ contra la corrupción en nuestro país. Una de las que presentó el evento, en conferencia de prensa, fue la actriz Mónica Sánchez. Visiblemente afectada, la recordada Charito de Al fondo hay sitio manifestó su pesar por esta situación durante el encuentro.



"Yo como peruana me siento desolada con mi vida, molesta, dolida porque no puedo creer que hayamos llegado a este punto. Y tengo la certeza que lo peor está por venir. Entonces me pregunto ¿Cómo me lo voy a vivir? ¿Cómo nos queremos parar frente a eso? Cruzarnos de brazos y hacer como que nada ocurre no es la solución. Solo salir a las calles tampoco pero ya pasar de ir a la acción", manifestó Mónica Sánchez en la reunión.



Algunos usuarios en las redes sociales no tuvieron piedad contra Mónica Sánchez e indicaron que había 'fingido' el llanto para así dramatizar el contexto nacional por el caso Odebrecht. Esto tendría asidero por la capacidad profesional de la activista, expresaron.

¿Y LA IZQUIERDA?

El siempre polémico periodista Aldo Mariátegui no pudo evitar opinar en su programa en radio Capital sobre la reacción de Mónica Sánchez en la mencionada conferencia.



Antes de detallar en el asunto hay que mencionar que la movilización, llamada Marcha contra la corrupción, ha sido convocada por colectivos izquierdistas. Como es conocido, Aldo Mariátegui es un fuerte crítico de estos grupos.



"No llores, habla también de la izquierda. No digas 'qué pena y que vamos a ser los protagonistas en la marcha'. Ustedes también están manchados, no vengan a hacerse los limpios. No vengan a agarrar la bandera de la moralidad y decir que son la conciencia de la nación, la reserva moral", fue lo que mencionó Aldo Mariátegui.



Hay que mencionar que, anteriormente, el conductor también cuestionó que Mónica Sánchez no vaya a 'lavar la bandera' en ocasiones que los representantes de izquierda están en aprietos.