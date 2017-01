Aldo Mariátegui pide a periodistas premiados por Odebrecht que donen el dinero, ¿lo harán?

Odebrecht gastó al menos US$ 29 millones en sobornos y coimas en el Perú. Esto ha sido calificado por Aldo Mariátegui como un "huaico de corrupción" de parte de la multinacional brasileña. Es probable que varias cabezas del mundo político peruano caigan con lo que arrojen las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Pero no solo exfuncionarios y políticos. Si bien no es un delito, Aldo Mariátegui considera en su columna de hoy que a algunos periodistas también les salpicó algo de piedras y barro de este huaico.

Sobre los periodistas beneficiados, Aldo Mariátegui recuerda en su columna de hoy en Perú21 que "ciertamente, lo anterior no es un delito (un “mermelero” no es un criminal, sino un pendejo), pero la transparencia nunca está de más". Con "lo anterior" Aldo Mariátegui se refiere a que Odebrecht o su gerente en el Perú Raymundo Nonato Trindade Serra mencione a los periodistas remunerados por Odebrecht. Pero no solo eso, sino a los premiados.







"Sería moralmente magnífico que especialmente todos estos izquierdistas coleguitas premiados donen ahora los dineros obtenidos a la caridad, pues esa es plata sucia", dice Aldo Mariátegui en su columna de hoy. Esto en alusión a aquellos periodistas que recibieron dinero en premios de periodismo auspiciados por Odebrecht.

El debate está servido. Por cierto, la columna de Aldo Mariátegui la puedes leer completa aquí. A continuación, un video de Aldo Mariátegui: