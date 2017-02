Aldo Mariátegui: No debemos pagar "ni un dólar más" a "consorcios corruptos por las dos Interoceánicas" [FOTOS]

Ni un dólar más. El periodista Aldo Mariátegui "explotó" al conocer -a través del diario Gestión- que "tenemos que pagarle" millones de dólares a los consorcios a cargo de las dos Interoceánicas.



Como se sabe, Alejandro Toledo Manrique es acusado de haber recibido alrededor de US$ 20 millones de parte de Odebrecht para ser favorecida en la concesión de la Interoceánica Sur.



"Tenemos que pagarle US$1,423 millones a estos consorcios corruptos por las dos Interoceánicas en el trienio 2017-2019. ¡Qué cosa! ¡Es más, ya les hemos pagado US$3,079 millones en el lapso 2005-2016!", escribe Mariátegui en su columna de hoy en Peru21.



Mariátegui considera que "estos corruptos nos han hecho gastar esas cifras colosales en dos obras que ni en 500 años nos van a pagar esa inversión porque solo le exportamos US$3 millones anuales a Brasil por esas vías!".



Y pide que los embarguen "o hasta expropiarles las Interoceánicas a TODOS los participantes y así no solo no pagarles más, sino cobrarnos con el remate de sus acciones y activos".



"¿Acaso los socios locales no se daban cuenta de que cada adenda que su socio brasileño firmaba triplicaba el costo de obras? ¿No sabían desde el inicio cuánto cuesta un kilómetro de carretera? ¿No se preguntaban por qué su socio brasileño siempre ganaba?", son algunas de las interrogantes que cita Aldo Mariátegui en su columna.



Y finalmente agrega que "Brasil ha resultado nuestro peor vecino: no solo nos arrebató 450 mil km2 (frente a 59 mil km2 con Chile), sino que su izquierda intentó subordinarnos políticamente con corrupción".