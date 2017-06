Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala declararán por el Proyecto Olmos

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.

‘FANTASMA’

Diversos analistas políticos han cuestionado el trabajo del alcalde Luis Castañeda. Dizque pasó de ‘Mudo’ a ‘Fantasma’ y que huye de los problemas y no los encara. Ayayay...



ENCUESTA I

La última encuesta de la empresa GFK hizo que PPK sonriera un poquito, ya que su aprobación subió dos puntitos (de 36% a 38%). Eso sí, la desaprobación se mantuvo en 54 %. Hummm...



ENCUESTA II

Este sondeo también revela que el 21% de la población ve a Kenji Fujimori como futuro presidente del Congreso. Lo cierto es que Cecilia Chacón sería la próxima mandamás de los ‘otorongos’...

LAVA JATO

La Comisión Lava Jato pedirá al Pleno ampliar por un año su trabajo, pero para que vean que no están flojeando, emitirán en breve un informe preliminar. ¿Qué habrán encontrado...?



CITADOS

Los exmandatarios Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala tendrán que ir hasta Lambayeque para cantar por el Proyecto Olmos. La Fiscalía de ese lugar al norte del país anunció que serán citados. No me diga...



EN EL TRIBUNAL

La defensa de Alejandro Toledo busca por todos los medios librarlo de los 18 meses de prisión preventiva. Ahora se les abrió una puerta en el Tribunal Constitucional (TC), que verá este caso. Por allí aseguran que en los ‘yunaites’ se escuchó un ¡salud!...