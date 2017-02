Alejandro Toledo es captado bailando reggaetón con una joven [VIDEO]

Al ritmo de reggaetón. El exmandatario Alejandro Toledo fue captado bailando música urbana con una joven. El video del curioso momento fue difundido por el programa "Aquí y ahora", conducido por Nicolás Lúcar.



En las imágenes que más tarde fueron subidas a YouTube se ve a Alejandro Toledo moverse al ritmo de un remix de Ñengo Flow Ft. Ozuna, Zion Y Lennox y Le Magic.



El video que cuenta con 747 reproducciones en YouTube no pasó desapercibido por los usuarios en las redes sociales, quienes no demoraron en escribir divertidos mensajes.



Tal parece que a Alejandro Toledo no le preocupa el escándalo desatado por las coimas que entregó Odebrecht en nuestro país, pese a estar seriamente vinculado por las obras que se ejecutaron durante su gobierno.



Pero mientras la justicia peruana ha pedido 18 meses de prisión preventiva para Jessica Tejada, pareja del exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, Toledo Manrique la pasa de lo lindo en Estados Unidos. Para muestra, este video.