¿Alejandro Toledo fue encontrado por Trome.pe y pide que no le quiten su botella de Johnny Walker? [VIDEOS y FOTOS]

Tras la orden de captura dictada por el Poder Judicial contra Alejandro Toledo, Trome inició una intensa búsqueda para encontrar al líder de la chakana. Pese a las informaciones que daban cuenta que se encontraba en París, Estados Unidos y hasta Israel, nosotros lo buscamos por algunas zonas de Lima. Y ¿qué cree? ¡Encontramos a ‘Choledo’!, caracterizado por el cómico Carlos Alvarez.



Presidente, ¿por qué se esconde?

¿Yo? Para nada. Aquí estoy, pensando en lo que voy a hacer. La prensa me ha perseguido y me ha dado duro, carajo, no hay pruebas, todo es una persecución política... es un linchamiento político.



Ha decepcionado a muchos peruanos que confiaron en usted.

Yo también estoy decepcionado, yo también me siento mal con este cholo de m..., chanfle, ¿soy yo, no? Bueno, como sea, fue un error... bien dicen que en ‘arca abierta, el justo peca’. Este escándalo de Odebrecht ha demostrado que al Perú no le falta plata, lo que le sobra son ladrones, carajo...



Ahora será buscado como ‘Caracol’ en su momento…

Me voy a ver con ‘Caracol’, ‘Momón’ y otros, sin embargo, amigos, solo falta la presunción de inocencia, yo solo espero un juicio justo, una justicia justa... a Barata yo lo emplazo a que muestre cómo, dónde, por dónde y cuándo yo recibí dinero... que me muestre un documento y la firma, que diga que yo recibí... no le permitooo... ¡¡quiero pruebas!!



¿Cómo va a pedir pruebas de un supuesto soborno?

Sí, es un poco difícil, pero... lo único que quiero es que comprendan, nada más... mire, yo estoy aquí acompañado de dos amigos franceses, asesores internacionales (muestra una botella de Johnnie Walker y otra de vodka Smirnoff) que han estado pegados a mí como etiquetas, aconsejándome de todo. Que se lleven la caja fuerte, las tarjetas de oro, pero que no se lleven a mis amigos... (las botellas de licor). Este es mi suero, directo a la vena...



¿No se va a poner a derecho?

Realmente es una humillación, yo que me fajé por la corrupción, luché contra la dictadura del fujimontesinismo, ahora me lleven enmarrocado como una llama...



¿Qué quiere que le lleven al penal?

Todo... (señala su trago) todo se puede meter con los millones de Barata... ¿sabes que han puesto en los penales? Bloqueadores pero de sol, por eso es que las llamadas siguen entrando y saliendo... así que yo puedo hacer lo que quiero en el penal.



Sus detractores dicen que tanto hablaba de la corrupción y cayó por coimero... Alan ha sido crítico con usted.

O sea que ahora Pilatos le reclama a Barrabás. Judas es un toribianito al lado de Alan... él sabe mucho, sino que la sabe hacer... Yo fui el amigo elegido del Poder Judicial... Espero que la próxima semana hayan noticias con Ollanta, con esa cara de pisado, sabe mucho... Todos estamos metidos, somos una banda. No sean crueles, se están ensañando conmigo...



Ya se barajan los penales adonde ir. Algunos dicen que irá a jugar cartas con Fujimori y hasta que le pueden hacer un penal llamado ‘Melody’.

Fuji ya no jugará solitario cuando lleguen Alan y Ollanta vamos a jugar Monopolio y compraremos casitas y edificios... una vergüenza por Dios...



Ya estamos cerca a San Valentín, doña Eliane se quedará sola...

Quién le moverá el peluche, ojalá que ese día lo pasemos juntos...



Pero ¿dónde?

En Ancón 1 y Ancón 2... la cosa es estar juntos.



¿Algo que le quiera decir a toda esa gente que confió en usted?

Que no se dejen engañar... ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un ratero y un político?



¿Cuál?

Que el ratero te elige para robarte y al político tú lo eliges para que te robe...

ELIANE AMENAZA A VIEJITO PPK

“Cuando la recompensa llegue a un millón de dólares, yo les digo dónde está mi cholo sano y sagrado”. Así nos recibe la esposa del expresidente.



¿Señora Eliane, dónde está su cholo?

¡No sé dónde está mi cholo! Ni yo sé dónde está... cuando yo era primera dama, se paraba saliendo por todos lados. Creo que está aprovechando esto de la captura internacional para salir con sus amigos y revolcarse con las mujeres...



¿Dónde estamos?

Espero que el Trome no me traicione y no diga dónde nos encontramos. ¿Saben por qué no decimos dónde estamos? Porque se meten los fiscales y me roban todo. ¿Han visto mi casa de Camacho? Se han robado hasta mis calzones de hilo, que parecían un quipu, ¡es un abuso! Se han llevado mucho dinero, huacos, momias, ¡a toda mi familia!



Hace unos días amenazó a PPK...

Cuidadoooo, tú que eres tan viejito, tú que tu primera raspadilla la sacaste de la Era de Hielo... cuidado, PPK, con hablar cosas, porque yo sé muchas cosas de ti, ¡¡los lobbies!! Soltaré una bomba de nitrógeno, porque cuando mi cholo y yo hablemos, se caerá el árbol como una yunza. ¡Todos al suelo! Así que mucho cuidado con los traidores, Sheput, Carlos Bruce... se han olvidado de lo que éramos nosotros.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.